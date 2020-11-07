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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583552845.html
СМИ сообщили о планах Байдена создать рабочую группу по COVID-19
СМИ сообщили о планах Байдена создать рабочую группу по COVID-19
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен в понедельник объявить о создании рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса и... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:27
2020-11-07T20:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен в понедельник объявить о создании рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса и определить 12 ее членов, сообщает портал Axios.По данным портала, группу будут возглавлять три человека: бывший генеральный хирург США Вивек Мёрти, бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Дэвид Кесслер и сотрудница Йельского университета доктор Марселла Нуньес.Отмечается, что объявлением членов рабочей группы по борьбе с COVID-19 Байден продемонстрирует свою первостепенную задачу на переходный период - борьбу с распространением пандемии.Действующий президент США Дональд Трамп создал рабочую группу по борьбе с распространением коронавируса в конце января текущего года, в самом начале эпидемии, в нее вошло руководство ряда ведомств. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

СМИ сообщили о планах Байдена создать рабочую группу по COVID-19

20:27 07.11.2020
 
© AP Photo / PA / Brian LawlessСторонница Джо Байдена с флагом США на улице города Баллина, Ирландия
Сторонница Джо Байдена с флагом США на улице города Баллина, Ирландия - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / PA / Brian Lawless
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен в понедельник объявить о создании рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса и определить 12 ее членов, сообщает портал Axios.
По данным портала, группу будут возглавлять три человека: бывший генеральный хирург США Вивек Мёрти, бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Дэвид Кесслер и сотрудница Йельского университета доктор Марселла Нуньес.
Отмечается, что объявлением членов рабочей группы по борьбе с COVID-19 Байден продемонстрирует свою первостепенную задачу на переходный период - борьбу с распространением пандемии.
Действующий президент США Дональд Трамп создал рабочую группу по борьбе с распространением коронавируса в конце января текущего года, в самом начале эпидемии, в нее вошло руководство ряда ведомств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
12:54Инфографика
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
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