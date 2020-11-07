https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583552845.html

СМИ сообщили о планах Байдена создать рабочую группу по COVID-19

СМИ сообщили о планах Байдена создать рабочую группу по COVID-19

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен в понедельник объявить о создании рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса и... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T20:27

2020-11-07T20:27

2020-11-07T20:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен в понедельник объявить о создании рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса и определить 12 ее членов, сообщает портал Axios.По данным портала, группу будут возглавлять три человека: бывший генеральный хирург США Вивек Мёрти, бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Дэвид Кесслер и сотрудница Йельского университета доктор Марселла Нуньес.Отмечается, что объявлением членов рабочей группы по борьбе с COVID-19 Байден продемонстрирует свою первостепенную задачу на переходный период - борьбу с распространением пандемии.Действующий президент США Дональд Трамп создал рабочую группу по борьбе с распространением коронавируса в конце января текущего года, в самом начале эпидемии, в нее вошло руководство ряда ведомств. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире