https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583546255.html

Италия обновила рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19

Италия обновила рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19

Рекордные 39 811 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Италии за минувшие сутки, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:26

2020-11-07T19:26

2020-11-07T19:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

италия

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рекордные 39 811 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Италии за минувшие сутки, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.О предыдущем антирекорде минздрав сообщал в пятницу, тогда было зафиксировано 37 809 случаев заражения.За все время эпидемии коронавируса в Италии зарегистрированы 902 490 случаев инфицирования. Жертвами заболеваний, вызванных заражением COVID-19, за 24 часа стали 425 человек, при этом 5966 выздоровели.В целом скончались 41 063 пациента. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, италия, в мире