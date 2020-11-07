https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583546255.html
Италия обновила рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19
Италия обновила рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19
Рекордные 39 811 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Италии за минувшие сутки, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:26
2020-11-07T19:26
2020-11-07T19:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рекордные 39 811 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Италии за минувшие сутки, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.О предыдущем антирекорде минздрав сообщал в пятницу, тогда было зафиксировано 37 809 случаев заражения.За все время эпидемии коронавируса в Италии зарегистрированы 902 490 случаев инфицирования. Жертвами заболеваний, вызванных заражением COVID-19, за 24 часа стали 425 человек, при этом 5966 выздоровели.В целом скончались 41 063 пациента. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, италия, в мире