В России два дня подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число зарегистрированных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции второй день подряд превышает 20 тысяч. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
За последние сутки во всех регионах страны выявили 20 396 заразившихся коронавирусом. Вчера сообщалось 20 582 заболевших (максимальный показатель с начала эпидемии). Сегодня подтверждено 364 смерти, а всего умер 30 251 человек.
Темп прироста за сутки — 1,2 процента.
Выздоровели более 1,3 миллиона заболевших. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 1 753 836 случаев заражения коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России в целом тревожной. По его словам, эпидемическая обстановка остается под контролем благодаря принятым ранее мерам по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.
Как заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.
По данным ВОЗ, в мире выявлено 48,5 миллиона случаев COVID-19. При этом Университет Джонса Хопкинса сообщает почти о 50 миллионах инфицированных. Больше всего заболевших — в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, за ней идут Франция, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.