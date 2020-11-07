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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583509190.html
В России два дня подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев COVID-19
В России два дня подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев COVID-19
Число зарегистрированных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции второй день подряд превышает 20 тысяч. Это следует из данных оперативного штаба РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:18
2020-11-07T13:18
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
аргентина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
университет джонса хопкинса
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число зарегистрированных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции второй день подряд превышает 20 тысяч. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.За последние сутки во всех регионах страны выявили 20 396 заразившихся коронавирусом. Вчера сообщалось 20 582 заболевших (максимальный показатель с начала эпидемии). Сегодня подтверждено 364 смерти, а всего умер 30 251 человек.Темп прироста за сутки — 1,2 процента. Выздоровели более 1,3 миллиона заболевших. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 1 753 836 случаев заражения коронавирусом.Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России в целом тревожной. По его словам, эпидемическая обстановка остается под контролем благодаря принятым ранее мерам по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.Как заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу. По данным ВОЗ, в мире выявлено 48,5 миллиона случаев COVID-19. При этом Университет Джонса Хопкинса сообщает почти о 50 миллионах инфицированных. Больше всего заболевших — в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, за ней идут Франция, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, университет джонса хопкинса, дмитрий песков, владимир путин, бразилия, испания, общество

В России два дня подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев COVID-19

13:18 07.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число зарегистрированных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции второй день подряд превышает 20 тысяч. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
За последние сутки во всех регионах страны выявили 20 396 заразившихся коронавирусом. Вчера сообщалось 20 582 заболевших (максимальный показатель с начала эпидемии). Сегодня подтверждено 364 смерти, а всего умер 30 251 человек.
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Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России в целом тревожной. По его словам, эпидемическая обстановка остается под контролем благодаря принятым ранее мерам по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.
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Как заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.
По данным ВОЗ, в мире выявлено 48,5 миллиона случаев COVID-19. При этом Университет Джонса Хопкинса сообщает почти о 50 миллионах инфицированных. Больше всего заболевших — в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, за ней идут Франция, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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