https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493758.html
В России за сутки умерли 364 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 364 пациента с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 364 смерти людей с COVID-19, за все время скончались 30 251 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:45
2020-11-07T10:45
2020-11-07T12:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 364 смерти людей с COVID-19, за все время скончались 30 251 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, 75 смертей подтверждены в Москве, 53 - в Санкт-Петербурге, 18 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество