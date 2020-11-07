https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493758.html

В России за сутки умерли 364 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 364 пациента с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 364 смерти людей с COVID-19, за все время скончались 30 251 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:45

2020-11-07T10:45

2020-11-07T12:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 364 смерти людей с COVID-19, за все время скончались 30 251 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, 75 смертей подтверждены в Москве, 53 - в Санкт-Петербурге, 18 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество