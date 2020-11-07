Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493255.html
В России число новых случаев COVID-19 второй день превышает 20 тысяч
В России число новых случаев COVID-19 второй день превышает 20 тысяч
Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает 20 тысяч, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:41
2020-11-07T15:45
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1400x0_80_0_0_fc4df42bff8a6769f678febdbf2cf2eb.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает 20 тысяч, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.Так, за минувшие сутки в стране выявили 20 396 инфицированных, у четверти из них заболевание протекает без симптомов. Накануне сообщалось о 20 582 новых случаях — это максимум за все время с начала эпидемии.Новые случаи выявили во всех регионах, больше всего их в Москве (5829, накануне было 6253), Санкт-Петербурге (1258), Подмосковье (629), Нижегородской (434) и Архангельской (359) областях, меньше всего — на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (шесть).Темпы прироста за сутки составили 1,2 процента. Ниже всего они в Дагестане (0,5 процента), Татарстане и Чувашии (по 0,6 процента).Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 753 836 человек.Число летальных исходов, подтвержденных за минувшие сутки, составило 364, а в целом за все время умер 30 251 человек.Выписались из больниц за сутки 16 803 пациента, общее число выздоровевших достигло 1 312 927 человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 48,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам американского Университета Джона Хопкинса, их число почти достигло 50 миллионов. Более 1,2 миллиона пациентов умерли.Больше всего заболевших в США — 9,3 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Великобританию, Колумбию и Мексику.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_391:0:2579:1641_1400x0_80_0_0_50a9a836394ea1830e4612f42a8999b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России число новых случаев COVID-19 второй день превышает 20 тысяч

10:41 07.11.2020 (обновлено: 15:45 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает 20 тысяч, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Так, за минувшие сутки в стране выявили 20 396 инфицированных, у четверти из них заболевание протекает без симптомов. Накануне сообщалось о 20 582 новых случаях — это максимум за все время с начала эпидемии.
Новые случаи выявили во всех регионах, больше всего их в Москве (5829, накануне было 6253), Санкт-Петербурге (1258), Подмосковье (629), Нижегородской (434) и Архангельской (359) областях, меньше всего — на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (шесть).
Темпы прироста за сутки составили 1,2 процента. Ниже всего они в Дагестане (0,5 процента), Татарстане и Чувашии (по 0,6 процента).
Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 753 836 человек.
Машины скорой помощи у больницы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
11:04Распространение нового коронавируса
Иммунолог назвал самый настораживающий симптом коронавируса
Число летальных исходов, подтвержденных за минувшие сутки, составило 364, а в целом за все время умер 30 251 человек.
Выписались из больниц за сутки 16 803 пациента, общее число выздоровевших достигло 1 312 927 человек.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 48,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам американского Университета Джона Хопкинса, их число почти достигло 50 миллионов. Более 1,2 миллиона пациентов умерли.
Больше всего заболевших в США — 9,3 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Великобританию, Колумбию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
Лента новостейМолния