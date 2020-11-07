https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583493255.html

В России число новых случаев COVID-19 второй день превышает 20 тысяч

В России число новых случаев COVID-19 второй день превышает 20 тысяч

Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает 20 тысяч, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:41

2020-11-07T10:41

2020-11-07T15:45

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1400x0_80_0_0_fc4df42bff8a6769f678febdbf2cf2eb.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает 20 тысяч, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.Так, за минувшие сутки в стране выявили 20 396 инфицированных, у четверти из них заболевание протекает без симптомов. Накануне сообщалось о 20 582 новых случаях — это максимум за все время с начала эпидемии.Новые случаи выявили во всех регионах, больше всего их в Москве (5829, накануне было 6253), Санкт-Петербурге (1258), Подмосковье (629), Нижегородской (434) и Архангельской (359) областях, меньше всего — на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (шесть).Темпы прироста за сутки составили 1,2 процента. Ниже всего они в Дагестане (0,5 процента), Татарстане и Чувашии (по 0,6 процента).Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 753 836 человек.Число летальных исходов, подтвержденных за минувшие сутки, составило 364, а в целом за все время умер 30 251 человек.Выписались из больниц за сутки 16 803 пациента, общее число выздоровевших достигло 1 312 927 человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 48,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам американского Университета Джона Хопкинса, их число почти достигло 50 миллионов. Более 1,2 миллиона пациентов умерли.Больше всего заболевших в США — 9,3 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Великобританию, Колумбию и Мексику.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество