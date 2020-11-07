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МИД Украины осудил обстрел азербайджанского консульства в Харькове
МИД Украины осудил обстрел азербайджанского консульства в Харькове
МИД Украины "решительно осудил" обстрел консульства Азербайджана в Харькове, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте внешнеполитического... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:55
2020-11-07T15:55
игорь клименко
мид украины
азербайджан
украина
в мире
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КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. МИД Украины "решительно осудил" обстрел консульства Азербайджана в Харькове, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте внешнеполитического ведомства.Ранее МИД Азербайджана сообщил, что здание почетного консульства страны было обстреляно в украинском Харькове, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил после инцидента, что правоохранители возьмут под охрану все представительства Азербайджана и Армении в стране после обстрела."Решительно осуждаем совершенное неизвестными лицами обстрел помещения почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.
азербайджан
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игорь клименко, мид украины, азербайджан, украина, в мире

МИД Украины осудил обстрел азербайджанского консульства в Харькове

15:55 07.11.2020
 
© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Depositphotos / Valirin
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КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. МИД Украины "решительно осудил" обстрел консульства Азербайджана в Харькове, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее МИД Азербайджана сообщил, что здание почетного консульства страны было обстреляно в украинском Харькове, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил после инцидента, что правоохранители возьмут под охрану все представительства Азербайджана и Армении в стране после обстрела.
"Решительно осуждаем совершенное неизвестными лицами обстрел помещения почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.
 
Игорь КлименкоМИД УкраиныАзербайджанУкраинаВ мире
 
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