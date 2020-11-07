https://ria.ru/20201107/konsulstvo-1583525759.html

МИД Украины осудил обстрел азербайджанского консульства в Харькове

МИД Украины осудил обстрел азербайджанского консульства в Харькове

МИД Украины "решительно осудил" обстрел консульства Азербайджана в Харькове, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте внешнеполитического... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T15:55

2020-11-07T15:55

2020-11-07T15:55

игорь клименко

мид украины

азербайджан

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1400x0_80_0_0_bbfac14f6e9ff68ae645e23c1979f571.jpg

КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. МИД Украины "решительно осудил" обстрел консульства Азербайджана в Харькове, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте внешнеполитического ведомства.Ранее МИД Азербайджана сообщил, что здание почетного консульства страны было обстреляно в украинском Харькове, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил после инцидента, что правоохранители возьмут под охрану все представительства Азербайджана и Армении в стране после обстрела."Решительно осуждаем совершенное неизвестными лицами обстрел помещения почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

азербайджан

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь клименко, мид украины, азербайджан, украина, в мире