https://ria.ru/20201107/konsulstvo-1583525759.html
МИД Украины осудил обстрел азербайджанского консульства в Харькове
МИД Украины осудил обстрел азербайджанского консульства в Харькове
МИД Украины "решительно осудил" обстрел консульства Азербайджана в Харькове, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте внешнеполитического... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:55
2020-11-07T15:55
2020-11-07T15:55
игорь клименко
мид украины
азербайджан
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1400x0_80_0_0_bbfac14f6e9ff68ae645e23c1979f571.jpg
КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. МИД Украины "решительно осудил" обстрел консульства Азербайджана в Харькове, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте внешнеполитического ведомства.Ранее МИД Азербайджана сообщил, что здание почетного консульства страны было обстреляно в украинском Харькове, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил после инцидента, что правоохранители возьмут под охрану все представительства Азербайджана и Армении в стране после обстрела."Решительно осуждаем совершенное неизвестными лицами обстрел помещения почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.
азербайджан
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_122:0:2789:2000_1400x0_80_0_0_0653b3433f629a881cb61e7da1d32bd1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь клименко, мид украины, азербайджан, украина, в мире