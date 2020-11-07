Нацполиция Украины возьмет под охрану представительства Баку и Еревана
15:01 07.11.2020 (обновлено: 15:24 07.11.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции дежурят во время проведения акции против президента Украины Петра Порошенко во Львове. 28 марта 2019
КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители возьмут под охрану все представительства Азербайджана и Армении в стране после обстрела азербайджанского консульства в Харькове, заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в субботу.
Ранее МИД Азербайджана сообщил, что здание почетного консульства страны было обстреляно в украинском Харькове, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции.