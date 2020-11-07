Нацполиция Украины возьмет под охрану представительства Баку и Еревана

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции.