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https://ria.ru/20201107/karikatury-1583536147.html
Митрополит Иларион предложил запретить оскорбляющие верующих карикатуры
Митрополит Иларион предложил запретить оскорбляющие верующих карикатуры
Оскорбляющие чувства верующих карикатуры – не выражение свободы слова, а проявление религиозной нетерпимости, и следовало бы запретить их публикацию и... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T17:34
2020-11-07T17:34
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
отдел внешних церковных связей московского патриархата
франция
ницца
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Оскорбляющие чувства верующих карикатуры – не выражение свободы слова, а проявление религиозной нетерпимости, и следовало бы запретить их публикацию и распространение, как и оскорбительные изображения основателей любых религий, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя последние трагические события во Франции.В октябре во Франции произошли террористические атаки. 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, быстро задержали. Двумя неделями ранее в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.По мнению иерарха, следует воздерживаться от жестов, которые "могут вызывать у верующих тех или иных религиозных конфессий недовольство, спровоцировать противостояние".При этом он подчеркнул, что никакая религиозная традиция не призывает к ненависти - религии призывают верующих к тому, чтобы люди жили в мире и согласии друг с другом. "Я думаю, что в нашей стране накоплен прекрасный опыт такого сосуществования разных религиозных традиций, которым мы можем делиться с другими странами", - добавил митрополит Иларион.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, франция, ницца, париж

Митрополит Иларион предложил запретить оскорбляющие верующих карикатуры

17:34 07.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Оскорбляющие чувства верующих карикатуры – не выражение свободы слова, а проявление религиозной нетерпимости, и следовало бы запретить их публикацию и распространение, как и оскорбительные изображения основателей любых религий, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя последние трагические события во Франции.
В октябре во Франции произошли террористические атаки. 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, быстро задержали. Двумя неделями ранее в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.
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"Оскорблять чувства верующих недопустимо. Мы должны понимать, что подобного рода карикатуры, которые публикуются и распространяются, которые показывают школьникам, действительно оскорбляют чувства миллионов приверженцев ислама. А потому надо эти карикатуры запретить. Это не выражение свободы слова, как думают некоторые во Франции, а проявление религиозной нетерпимости", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению иерарха, следует воздерживаться от жестов, которые "могут вызывать у верующих тех или иных религиозных конфессий недовольство, спровоцировать противостояние".
При этом он подчеркнул, что никакая религиозная традиция не призывает к ненависти - религии призывают верующих к тому, чтобы люди жили в мире и согласии друг с другом. "Я думаю, что в нашей стране накоплен прекрасный опыт такого сосуществования разных религиозных традиций, которым мы можем делиться с другими странами", - добавил митрополит Иларион.
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Московский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаФранцияНиццаПариж
 
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