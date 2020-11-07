Митрополит Иларион предложил запретить оскорбляющие верующих карикатуры
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Оскорбляющие чувства верующих карикатуры – не выражение свободы слова, а проявление религиозной нетерпимости, и следовало бы запретить их публикацию и распространение, как и оскорбительные изображения основателей любых религий, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя последние трагические события во Франции.
В октябре во Франции произошли террористические атаки. 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, быстро задержали. Двумя неделями ранее в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.
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"Оскорблять чувства верующих недопустимо. Мы должны понимать, что подобного рода карикатуры, которые публикуются и распространяются, которые показывают школьникам, действительно оскорбляют чувства миллионов приверженцев ислама. А потому надо эти карикатуры запретить. Это не выражение свободы слова, как думают некоторые во Франции, а проявление религиозной нетерпимости", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению иерарха, следует воздерживаться от жестов, которые "могут вызывать у верующих тех или иных религиозных конфессий недовольство, спровоцировать противостояние".
При этом он подчеркнул, что никакая религиозная традиция не призывает к ненависти - религии призывают верующих к тому, чтобы люди жили в мире и согласии друг с другом. "Я думаю, что в нашей стране накоплен прекрасный опыт такого сосуществования разных религиозных традиций, которым мы можем делиться с другими странами", - добавил митрополит Иларион.
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