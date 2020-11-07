https://ria.ru/20201107/karikatury-1583536147.html

Митрополит Иларион предложил запретить оскорбляющие верующих карикатуры

Митрополит Иларион предложил запретить оскорбляющие верующих карикатуры

Оскорбляющие чувства верующих карикатуры – не выражение свободы слова, а проявление религиозной нетерпимости, и следовало бы запретить их публикацию и... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:34

2020-11-07T17:34

2020-11-07T17:34

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

отдел внешних церковных связей московского патриархата

франция

ницца

париж

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Оскорбляющие чувства верующих карикатуры – не выражение свободы слова, а проявление религиозной нетерпимости, и следовало бы запретить их публикацию и распространение, как и оскорбительные изображения основателей любых религий, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя последние трагические события во Франции.В октябре во Франции произошли террористические атаки. 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, быстро задержали. Двумя неделями ранее в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.По мнению иерарха, следует воздерживаться от жестов, которые "могут вызывать у верующих тех или иных религиозных конфессий недовольство, спровоцировать противостояние".При этом он подчеркнул, что никакая религиозная традиция не призывает к ненависти - религии призывают верующих к тому, чтобы люди жили в мире и согласии друг с другом. "Я думаю, что в нашей стране накоплен прекрасный опыт такого сосуществования разных религиозных традиций, которым мы можем делиться с другими странами", - добавил митрополит Иларион.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html

франция

ницца

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, франция, ницца, париж