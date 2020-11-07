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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201107/karabakh-1583522864.html
В Карабахе ограничили посещение журналистами мест боевых действий
В Карабахе ограничили посещение журналистами мест боевых действий
Журналисты смогут въезжать в Карабах и посещать места боевых действий только при наличии выданного правительством Армении пропуска, сообщила в субботу... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:20
2020-11-07T15:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Журналисты смогут въезжать в Карабах и посещать места боевых действий только при наличии выданного правительством Армении пропуска, сообщила в субботу пресс-служба армянской полиции."Представители СМИ и журналисты смогут отправиться в места ведения боевых действий и в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) только при наличии предоставленного правительством Армении специального пропуска, а представители международных СМИ - исключительно через МИД... Просим соблюдать правила правового режима "военного положение"", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

В Карабахе ограничили посещение журналистами мест боевых действий

15:20 07.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда, разорвавшегося во время обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе
Фрагмент снаряда, разорвавшегося во время обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Журналисты смогут въезжать в Карабах и посещать места боевых действий только при наличии выданного правительством Армении пропуска, сообщила в субботу пресс-служба армянской полиции.
"Представители СМИ и журналисты смогут отправиться в места ведения боевых действий и в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) только при наличии предоставленного правительством Армении специального пропуска, а представители международных СМИ - исключительно через МИД... Просим соблюдать правила правового режима "военного положение"", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
Часть реактивного снаряда, упавшего на кладбище в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 08:00
"Миру интересен не Карабах, а деньги". Как выживают под обстрелами
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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