Карабах обвинил Баку в ночных ракетных обстрелах Шуши
09:29 07.11.2020 (обновлено: 10:17 07.11.2020)
ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в субботу о периодических ракетных обстрелах вооруженными силами Азербайджана города Шуши.
"Ночью в мирных населенных пунктах Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) было относительно спокойно. После полуночи сравнительно спокойно было в Степанакерте и во всех остальных городах, кроме Шуши. Город-крепость Шуши периодически подвергался ракетному обстрелу", - говорится в сообщении, размещенном на странице службы в Facebook.
Позднее Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики подтвердила информацию о ночных боях с вооруженными силами Азербайджана в окрестностях Шуши.
"В ночь на 7 ноября боевые действия продолжались на всех основных направлениях линии фронта. Наиболее упорные и ожесточенные бои развернулись на участке Шуши-Каринта. Армянские подразделения успешно пресекли многочисленные попытки атак ВС Азербайджана, уничтожив большое количество живой силы", - говорится в сообщении на странице карабахской армии в Facebook.
Отмечается, что "особой эффективностью отличились артиллерийские подразделения Армии обороны".
"Оперативно-тактическая ситуация на всех направлениях линии фронта не изменилась. Не изменилась и тактика войск противника наряду с боевыми действиями подвергать ракетному обстрелу мирные населенные пункты", - дополняется в сообщении.
В Армии обороны заявили, что на юго-восточном и южном направлениях армянскими силами были уничтожены две единицы автотехники, перевозившие личный состав войск противника, а также четыре беспилотника. "Противник продолжает попытки наступления на основных направлениях передовой. Подразделения Армии обороны предпринимают необходимые меры по их пресечению, обнаружению вражеских группировок и огневому поражению целей", – говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.