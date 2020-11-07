https://ria.ru/20201107/karabakh-1583483246.html
Азербайджан заявил о вынужденном отступлении Армении в Карабахе
Азербайджан заявил о вынужденном отступлении Армении в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило о вынужденном отступлении вооруженных сил Армении в зоне боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T07:51
2020-11-07T07:51
2020-11-07T07:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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БАКУ, 7 ноя — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о вынужденном отступлении вооруженных сил Армении в зоне боевых действий в Карабахе."В течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта", — сообщает пресс-служба военного ведомства.По информации минобороны Азербайджана, боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на агдеринском, агдамском и ходжавендском направлениях фронта.Утверждается также, что боевые действия сейчас продолжаются на всех направлениях фронта.Эскалация в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны остановить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
https://ria.ru/20201105/boeviki-1583204403.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире
БАКУ, 7 ноя — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о вынужденном отступлении вооруженных сил Армении в зоне боевых действий в Карабахе.
"В течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта", — сообщает пресс-служба военного ведомства.
По информации минобороны Азербайджана, боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на агдеринском, агдамском и ходжавендском направлениях фронта.
"Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. Среди личного состава имеются убитые и раненные в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке пятого горнострелкового полка вооруженных сил Армении на агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и минометных установок противника выведены из строя", — заявили в ведомстве.
Утверждается также, что боевые действия сейчас продолжаются на всех направлениях фронта.
Эскалация в Нагорном Карабахе
началась 27 сентября. Армения и Азербайджан
обвиняют друг друга в начале военных действий.
Лидеры России, США
и Франции
призвали стороны остановить столкновения и начать переговоры.
Ереван
и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.