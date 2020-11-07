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В Грузии вводят комендантский час
В Грузии вводят комендантский час
Власти Грузии с понедельника 9 ноября вводят ограничение на автомобильное и пешеходное передвижение с 22.00 до 5.00 (21.00 до 4.00 мск) в крупных городах ради... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:06
2020-11-07T13:06
2020-11-07T13:11
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грузия
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ТБИЛИСИ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Грузии с понедельника 9 ноября вводят ограничение на автомобильное и пешеходное передвижение с 22.00 до 5.00 (21.00 до 4.00 мск) в крупных городах ради борьбы с распространением коронавируса, заявила на брифинге вице-премьер Майа Цкитишвили по итогам заседания координационного совета по борьбе с вирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, грузия, в мире