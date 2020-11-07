https://ria.ru/20201107/gruziya-1583508986.html

В Грузии вводят комендантский час

В Грузии вводят комендантский час

Власти Грузии с понедельника 9 ноября вводят ограничение на автомобильное и пешеходное передвижение с 22.00 до 5.00 (21.00 до 4.00 мск) в крупных городах ради... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:06

2020-11-07T13:06

2020-11-07T13:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536887_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_043a45381884cf3d24c0b699ae506d56.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Грузии с понедельника 9 ноября вводят ограничение на автомобильное и пешеходное передвижение с 22.00 до 5.00 (21.00 до 4.00 мск) в крупных городах ради борьбы с распространением коронавируса, заявила на брифинге вице-премьер Майа Цкитишвили по итогам заседания координационного совета по борьбе с вирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, грузия, в мире