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Правительство одобрило изменения в законах о трудовой деятельности
Правительство одобрило изменения в законах о трудовой деятельности
Правительство России одобрило проект о внесении изменений в ряд законов, касающихся обеспечения более высокого уровня сохранности данных граждан о трудовой... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:52
2020-11-07T14:52
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о внесении изменений в ряд законов, касающихся обеспечения более высокого уровня сохранности данных граждан о трудовой деятельности, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что принятие законопроекта расширит возможности для реализации прав граждан в области электронного взаимодействия, обеспечит более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом и упростит процедуры представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования.
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общество

Правительство одобрило изменения в законах о трудовой деятельности

14:52 07.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения "Моя работа"
Центр занятости населения Моя работа - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о внесении изменений в ряд законов, касающихся обеспечения более высокого уровня сохранности данных граждан о трудовой деятельности, сообщает пресс-служба кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования2 и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта расширит возможности для реализации прав граждан в области электронного взаимодействия, обеспечит более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом и упростит процедуры представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования.
 
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