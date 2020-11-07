https://ria.ru/20201107/grazhdane-1583520462.html

Правительство одобрило изменения в законах о трудовой деятельности

Правительство одобрило изменения в законах о трудовой деятельности

Правительство России одобрило проект о внесении изменений в ряд законов, касающихся обеспечения более высокого уровня сохранности данных граждан о трудовой... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:52

2020-11-07T14:52

2020-11-07T14:52

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о внесении изменений в ряд законов, касающихся обеспечения более высокого уровня сохранности данных граждан о трудовой деятельности, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что принятие законопроекта расширит возможности для реализации прав граждан в области электронного взаимодействия, обеспечит более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом и упростит процедуры представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество