https://ria.ru/20201107/grazhdane-1583520462.html
Правительство одобрило изменения в законах о трудовой деятельности
Правительство одобрило изменения в законах о трудовой деятельности
Правительство России одобрило проект о внесении изменений в ряд законов, касающихся обеспечения более высокого уровня сохранности данных граждан о трудовой... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:52
2020-11-07T14:52
2020-11-07T14:52
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575488004_0:249:3200:2048_1400x0_80_0_0_5a51cf738f2fd802ef1301588ba461b4.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о внесении изменений в ряд законов, касающихся обеспечения более высокого уровня сохранности данных граждан о трудовой деятельности, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что принятие законопроекта расширит возможности для реализации прав граждан в области электронного взаимодействия, обеспечит более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом и упростит процедуры представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575488004_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_b09f55fa07df7adffecd2867ed65438d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о внесении изменений в ряд законов, касающихся обеспечения более высокого уровня сохранности данных граждан о трудовой деятельности, сообщает пресс-служба кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования2 и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта расширит возможности для реализации прав граждан в области электронного взаимодействия, обеспечит более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом и упростит процедуры представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования.