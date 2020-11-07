https://ria.ru/20201107/golos-1583480461.html
Шнуров высмеял Сюткина за выбор участника на шоу "Голос"
Шнуров высмеял Сюткина за выбор участника на шоу "Голос"
Наставник девятого сезона шоу "Голос" на Первом канале Сергей Шнуров высмеял своего коллегу Валерия Сюткина за выбор участника в команду. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T06:08
2020-11-07T06:08
2020-11-07T09:42
шоубиз
"голос"
валерий сюткин
шоу "голос"
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Наставник девятого сезона шоу "Голос" на Первом канале Сергей Шнуров высмеял своего коллегу Валерия Сюткина за выбор участника в команду.Сюткин повернулся на слепом прослушивании во время выступления Михаила Жигарева, исполнявшего народную песню "Ой, то не вечер".В ответ Сюткин поблагодарил коллегу за доверие.
https://ria.ru/20201105/syutkin-1583211386.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"голос", валерий сюткин, шоу "голос", шнур (сергей шнуров)