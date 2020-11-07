https://ria.ru/20201107/golos-1583480461.html

Шнуров высмеял Сюткина за выбор участника на шоу "Голос"

Шнуров высмеял Сюткина за выбор участника на шоу "Голос"

Наставник девятого сезона шоу "Голос" на Первом канале Сергей Шнуров высмеял своего коллегу Валерия Сюткина за выбор участника в команду. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T06:08

2020-11-07T06:08

2020-11-07T09:42

шоубиз

"голос"

валерий сюткин

шоу "голос"

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Наставник девятого сезона шоу "Голос" на Первом канале Сергей Шнуров высмеял своего коллегу Валерия Сюткина за выбор участника в команду.Сюткин повернулся на слепом прослушивании во время выступления Михаила Жигарева, исполнявшего народную песню "Ой, то не вечер".В ответ Сюткин поблагодарил коллегу за доверие.

https://ria.ru/20201105/syutkin-1583211386.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"голос", валерий сюткин, шоу "голос", шнур (сергей шнуров)