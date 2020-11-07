https://ria.ru/20201107/gaz-1583512177.html
Жители Нижнего Новгорода пожаловались на сильный запах газа
Жители Нижнего Новгорода пожаловались на сильный запах газа
Жалобы на запах газа стали поступать от жителей Нижнего Новгорода утром в субботу, сообщает региональное управление ГУ МЧС по области. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:40
2020-11-07T13:40
2020-11-07T14:12
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Жалобы на запах газа стали поступать от жителей Нижнего Новгорода утром в субботу, сообщает региональное управление ГУ МЧС по области.Жалобы на запах газа уже поступали в МЧС от нижегородцев летом, тогда источник запаха определить не удалось.В правительстве Нижегородской области заявили, что ведут совместную работу с МЧС, надзорными и правоохранительными органами, газовыми службами по ситуации с запахом газа."После поступления первых сообщений от жителей по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов. На месте также работает оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС совместно со специалистами лабораторий Управления Роспотребнадзора и ФГУП "Верхне-Волжская УГМС". По полученным данным, превышения ПДК опасных веществ в воздухе не обнаружено", - подчеркивается в сообщении регионального правительства.
https://realty.ria.ru/20200617/1573084516.html
нижний новгород
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия