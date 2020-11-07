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Жители Нижнего Новгорода пожаловались на сильный запах газа
Жители Нижнего Новгорода пожаловались на сильный запах газа
Жалобы на запах газа стали поступать от жителей Нижнего Новгорода утром в субботу, сообщает региональное управление ГУ МЧС по области. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:40
2020-11-07T14:12
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Жалобы на запах газа стали поступать от жителей Нижнего Новгорода утром в субботу, сообщает региональное управление ГУ МЧС по области.Жалобы на запах газа уже поступали в МЧС от нижегородцев летом, тогда источник запаха определить не удалось.В правительстве Нижегородской области заявили, что ведут совместную работу с МЧС, надзорными и правоохранительными органами, газовыми службами по ситуации с запахом газа."После поступления первых сообщений от жителей по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов. На месте также работает оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС совместно со специалистами лабораторий Управления Роспотребнадзора и ФГУП "Верхне-Волжская УГМС". По полученным данным, превышения ПДК опасных веществ в воздухе не обнаружено", - подчеркивается в сообщении регионального правительства.
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нижний новгород
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глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на сильный запах газа

13:40 07.11.2020 (обновлено: 14:12 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Жалобы на запах газа стали поступать от жителей Нижнего Новгорода утром в субботу, сообщает региональное управление ГУ МЧС по области.
Жалобы на запах газа уже поступали в МЧС от нижегородцев летом, тогда источник запаха определить не удалось.
"Сообщения от жителей о характерном запахе газа в Канавинском районе около Волжской набережной стали поступать на вызов 112 около 9.40 в субботу. На место выехала оперативная группа ЦУКС регионального управления МЧС. Также на место выехали две лаборатории – Роспотребнадзора и УГМС (управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – ред.)", - отмечается в сообщении МЧС региона.
В правительстве Нижегородской области заявили, что ведут совместную работу с МЧС, надзорными и правоохранительными органами, газовыми службами по ситуации с запахом газа.
"После поступления первых сообщений от жителей по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов. На месте также работает оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС совместно со специалистами лабораторий Управления Роспотребнадзора и ФГУП "Верхне-Волжская УГМС". По полученным данным, превышения ПДК опасных веществ в воздухе не обнаружено", - подчеркивается в сообщении регионального правительства.
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Глеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
 
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