https://ria.ru/20201107/finansirovanie-1583473170.html

СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа

СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа

Национальный комитет Республиканской партии США обратился к донорам с целью собрать не менее 60 миллионов долларов на финансирование судебных исков, поданных... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T00:04

2020-11-07T00:04

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии США обратился к донорам с целью собрать не менее 60 миллионов долларов на финансирование судебных исков, поданных действующим президентом Дональдом Трампом в связи с результатами выборов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Они хотят 60 миллионов долларов", - заявил агентству один из доноров партии, который получил просьбу нацкомитета.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире