https://ria.ru/20201107/finansirovanie-1583473170.html
СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
Национальный комитет Республиканской партии США обратился к донорам с целью собрать не менее 60 миллионов долларов на финансирование судебных исков, поданных... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T00:04
2020-11-07T00:04
2020-11-07T00:04
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии США обратился к донорам с целью собрать не менее 60 миллионов долларов на финансирование судебных исков, поданных действующим президентом Дональдом Трампом в связи с результатами выборов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Они хотят 60 миллионов долларов", - заявил агентству один из доноров партии, который получил просьбу нацкомитета.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире