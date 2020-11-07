https://ria.ru/20201107/efremov-1583522231.html

"Истина восторжествовала": глава МВД прокомментировал дело Ефремова

"Истина восторжествовала": глава МВД прокомментировал дело Ефремова

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что в деле актера Михаила Ефремова восторжествовала истина. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T15:16

2020-11-07T15:16

2020-11-07T16:38

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

владимир колокольцев

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что в деле актера Михаила Ефремова восторжествовала истина."Я себя поймал на мысли, что наше население увидит, как тяжело, тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности", — сказал министр, отвечая на вопрос, что он думает о "балагане с судом над Ефремовым". Иного исхода, по его мнению, быть не могло.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.Защита намерена обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201106/efremov-1583469553.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, владимир колокольцев, москва, происшествия