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"Истина восторжествовала": глава МВД прокомментировал дело Ефремова
"Истина восторжествовала": глава МВД прокомментировал дело Ефремова
Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что в деле актера Михаила Ефремова восторжествовала истина. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:16
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
владимир колокольцев
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что в деле актера Михаила Ефремова восторжествовала истина."Я себя поймал на мысли, что наше население увидит, как тяжело, тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности", — сказал министр, отвечая на вопрос, что он думает о "балагане с судом над Ефремовым". Иного исхода, по его мнению, быть не могло.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.Защита намерена обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201106/efremov-1583469553.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, владимир колокольцев, москва, происшествия

"Истина восторжествовала": глава МВД прокомментировал дело Ефремова

15:16 07.11.2020 (обновлено: 16:38 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что в деле актера Михаила Ефремова восторжествовала истина.
"Я себя поймал на мысли, что наше население увидит, как тяжело, тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности", — сказал министр, отвечая на вопрос, что он думает о "балагане с судом над Ефремовым".
Иного исхода, по его мнению, быть не могло.

"Истина восторжествовала, виновный понес заслуженное наказание", — заявил Колокольцев, отметив, что нужно принципиально относиться ко всем одинаково.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.
Защита намерена обжаловать приговор в кассации.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовВладимир КолокольцевМоскваПроисшествия
 
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