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Белгородская ОНК готова при необходимости оказать помощь Ефремову
Белгородская ОНК готова при необходимости оказать помощь Ефремову
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Белгородской области не владеет официальной информацией об этапировании в местную колонию Михаила Ефремова,... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:02
2020-11-07T17:48
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
белгородская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Белгородской области не владеет официальной информацией об этапировании в местную колонию Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, но если это так и актеру потребуется помощь, то комиссия готова отреагировать, заявила РИА Новости председатель областной ОНК Наталья Сокольская.В пятницу "ОНК Газета", официальное издание российской комиссии, сообщила, что Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области.По словам Сокольской, этапирование может занять до нескольких недель. После поступления в колонию осужденных помещают на карантин.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/efremov-1582899308.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, белгородская область, происшествия

Белгородская ОНК готова при необходимости оказать помощь Ефремову

14:02 07.11.2020 (обновлено: 17:48 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Белгородской области не владеет официальной информацией об этапировании в местную колонию Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, но если это так и актеру потребуется помощь, то комиссия готова отреагировать, заявила РИА Новости председатель областной ОНК Наталья Сокольская.
В пятницу "ОНК Газета", официальное издание российской комиссии, сообщила, что Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области.

"У меня нет официальной информации. Но если он действительно будет этапирован в одну из колоний Белгородской области, он будет знать о том, что у него есть возможность обратиться в общественную наблюдательную комиссию, потому что в каждом учреждении размещена эта информация на стендах, и этом случае будет реакция комиссии. <…> Каждая поступившая жалоба осужденного рассматривается", — сказала собеседница агентства.

По словам Сокольской, этапирование может занять до нескольких недель. После поступления в колонию осужденных помещают на карантин.
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"В условиях пандемии сейчас посещения колоний ограничены. Не запрещены, но ограничены. Если будет какая-то необходимость, если будет обращение, в том числе и от Ефремова, мы поедем на место", — уточнила она.

Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовБелгородская областьПроисшествия
 
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