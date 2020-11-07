https://ria.ru/20201107/efremov-1583514298.html

Белгородская ОНК готова при необходимости оказать помощь Ефремову

Белгородская ОНК готова при необходимости оказать помощь Ефремову

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Белгородской области не владеет официальной информацией об этапировании в местную колонию Михаила Ефремова,... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:02

2020-11-07T14:02

2020-11-07T17:48

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

белгородская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Белгородской области не владеет официальной информацией об этапировании в местную колонию Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, но если это так и актеру потребуется помощь, то комиссия готова отреагировать, заявила РИА Новости председатель областной ОНК Наталья Сокольская.В пятницу "ОНК Газета", официальное издание российской комиссии, сообщила, что Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области.По словам Сокольской, этапирование может занять до нескольких недель. После поступления в колонию осужденных помещают на карантин.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/efremov-1582899308.html

белгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, белгородская область, происшествия