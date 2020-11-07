Белгородская ОНК готова при необходимости оказать помощь Ефремову
14:02 07.11.2020 (обновлено: 17:48 07.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Белгородской области не владеет официальной информацией об этапировании в местную колонию Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, но если это так и актеру потребуется помощь, то комиссия готова отреагировать, заявила РИА Новости председатель областной ОНК Наталья Сокольская.
В пятницу "ОНК Газета", официальное издание российской комиссии, сообщила, что Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области.
"У меня нет официальной информации. Но если он действительно будет этапирован в одну из колоний Белгородской области, он будет знать о том, что у него есть возможность обратиться в общественную наблюдательную комиссию, потому что в каждом учреждении размещена эта информация на стендах, и этом случае будет реакция комиссии. <…> Каждая поступившая жалоба осужденного рассматривается", — сказала собеседница агентства.
По словам Сокольской, этапирование может занять до нескольких недель. После поступления в колонию осужденных помещают на карантин.
"В условиях пандемии сейчас посещения колоний ограничены. Не запрещены, но ограничены. Если будет какая-то необходимость, если будет обращение, в том числе и от Ефремова, мы поедем на место", — уточнила она.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.