https://ria.ru/20201107/efremov-1583476160.html
ФСИН сообщила об этапировании Ефремова в колонию
ФСИН сообщила об этапировании Ефремова в колонию
Михаила Ефремова этапировали в колонию, заявила пресс-служба московского главка ФСИН. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T01:46
2020-11-07T01:46
2020-11-07T01:46
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
марина литвинович
онк
общественная наблюдательная комиссия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Михаила Ефремова этапировали в колонию, заявила пресс-служба московского главка ФСИН.Точный адрес места отбывания наказания сообщат одному из родных заключенного по его выбору.При этом официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета" утверждает, что актера этапировали в Белгородскую область."Остался бы в хозотряде"Ранее правозащитница Марина Литвинович рассказала, что Ефремов изъявлял желание отбывать срок в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он находился после вынесения приговора.По словам ответственного секретаря ОНК Алексей Мельников, посетивший артиста, сам Ефремов мотивировал свое желание остаться в столичном СИЗО планами создать тюремный театр. Право на отбытие наказания в хозотряде в СИЗОКроме того, Мельников объяснил, что актер имеет теоретическое право отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО № 5.Тем не менее юрист отметил, что не помнит случаев, когда осужденные по такой же статье отбывали наказание в СИЗО.Также юрист указывал, что подобное решение принимает УФСИН, и одного желания артиста для этого недостаточно.Возможность подачи на УДОАдвокат актера Владимир Васильев ранее сообщил, что Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного ему наказания.Мосгорсуд смягчил приговор актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Таким образом, треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.Дело Михаила Ефремов о смертельном ДТПВечером 8 июня принадлежащий актеру Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.Защита планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201103/efremov-1582757156.html
https://ria.ru/20201031/efremov-1582399090.html
https://ria.ru/20201029/pashaev-1582106833.html
https://ria.ru/20201027/efremov-1581711573.html
https://ria.ru/20201026/efremov-1581653387.html
москва
белгородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), марина литвинович, онк, общественная наблюдательная комиссия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, белгородская область, происшествия
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Михаила Ефремова
этапировали в колонию, заявила пресс-служба московского главка ФСИН
.
Точный адрес места отбывания наказания сообщат одному из родных заключенного по его выбору.
При этом официальное издание Общественной наблюдательной комиссии
"ОНК Газета" утверждает, что актера этапировали в Белгородскую область
.
"Остался бы в хозотряде"
Ранее правозащитница Марина Литвинович
рассказала, что Ефремов изъявлял желание отбывать срок в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он находился после вынесения приговора.
По словам ответственного секретаря ОНК
Алексей Мельников, посетивший артиста, сам Ефремов мотивировал свое желание остаться в столичном СИЗО планами создать тюремный театр.
"Главное – здесь, в СИЗО, есть замечательный клуб, в котором есть все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую", – передал журналистам Мельников слова Ефремова.
Право на отбытие наказания в хозотряде в СИЗО
Кроме того, Мельников объяснил, что актер имеет теоретическое право отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО № 5.
Тем не менее юрист отметил, что не помнит случаев, когда осужденные по такой же статье отбывали наказание в СИЗО.
"Обычно туда берут тех, кто осужден за наркотические преступления и за мошенничество", — пояснил Мелькинов.
Также юрист указывал, что подобное решение принимает УФСИН, и одного желания артиста для этого недостаточно.
Возможность подачи на УДО
Адвокат актера Владимир Васильев ранее сообщил, что Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного ему наказания.
"На УДО он сможет рассчитывать после того, как отбудет треть назначенного наказания, это надо считать месяцы", — сказал Васильев.
Мосгорсуд смягчил приговор актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Таким образом, треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.
Дело Михаила Ефремов о смертельном ДТП
Вечером 8 июня принадлежащий актеру Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров
. Позднее он умер от полученных травм в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский районный суд Москвы
приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.
Защита планирует обжаловать приговор в кассации.