https://ria.ru/20201107/efremov-1583476160.html

ФСИН сообщила об этапировании Ефремова в колонию

ФСИН сообщила об этапировании Ефремова в колонию

Михаила Ефремова этапировали в колонию, заявила пресс-служба московского главка ФСИН. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T01:46

2020-11-07T01:46

2020-11-07T01:46

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

марина литвинович

онк

общественная наблюдательная комиссия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Михаила Ефремова этапировали в колонию, заявила пресс-служба московского главка ФСИН.Точный адрес места отбывания наказания сообщат одному из родных заключенного по его выбору.При этом официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета" утверждает, что актера этапировали в Белгородскую область."Остался бы в хозотряде"Ранее правозащитница Марина Литвинович рассказала, что Ефремов изъявлял желание отбывать срок в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он находился после вынесения приговора.По словам ответственного секретаря ОНК Алексей Мельников, посетивший артиста, сам Ефремов мотивировал свое желание остаться в столичном СИЗО планами создать тюремный театр. Право на отбытие наказания в хозотряде в СИЗОКроме того, Мельников объяснил, что актер имеет теоретическое право отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО № 5.Тем не менее юрист отметил, что не помнит случаев, когда осужденные по такой же статье отбывали наказание в СИЗО.Также юрист указывал, что подобное решение принимает УФСИН, и одного желания артиста для этого недостаточно.Возможность подачи на УДОАдвокат актера Владимир Васильев ранее сообщил, что Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного ему наказания.Мосгорсуд смягчил приговор актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Таким образом, треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.Дело Михаила Ефремов о смертельном ДТПВечером 8 июня принадлежащий актеру Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.Защита планирует обжаловать приговор в кассации.

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https://ria.ru/20201031/efremov-1582399090.html

https://ria.ru/20201029/pashaev-1582106833.html

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москва

белгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), марина литвинович, онк, общественная наблюдательная комиссия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, белгородская область, происшествия