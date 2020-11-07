https://ria.ru/20201107/dtp-1583494275.html

СК назвал возможные причины ДТП с автобусом в Новгороде

СК назвал возможные причины ДТП с автобусом в Новгороде

Водитель автобуса, врезавшегося в здание университета в Великом Новгороде, мог действовать умышленно, это одна из версий, так как по показаниям свидетелей он... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T10:47

2020-11-07T10:47

2020-11-07T10:47

великий новгород

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Водитель автобуса, врезавшегося в здание университета в Великом Новгороде, мог действовать умышленно, это одна из версий, так как по показаниям свидетелей он наращивал скорость и не реагировал на крики пассажиров, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Рейсовый автобус в среду вечером совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе было 26 человек. Погибли двое, в том числе водитель, восемь пассажиров госпитализированы. Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в момент ДТП водитель был жив."В качестве причин аварии следствие рассматривает различные версии, в том числе умышленные действия водителя, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, и другие", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи осмотрели автобус и не нашли признаков технической неисправности, в том числе и тормозной системы. По уголовному делу назначены медицинские, автотехническая, компьютерная, биологические судебные экспертизы.

https://ria.ru/20201105/avtobus-1583282277.html

великий новгород

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли. 2020-11-07T10:47 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великий новгород, происшествия