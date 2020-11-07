https://ria.ru/20201107/dtp-1583494275.html
СК назвал возможные причины ДТП с автобусом в Новгороде
СК назвал возможные причины ДТП с автобусом в Новгороде
Водитель автобуса, врезавшегося в здание университета в Великом Новгороде, мог действовать умышленно, это одна из версий, так как по показаниям свидетелей он... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T10:47
2020-11-07T10:47
2020-11-07T10:47
великий новгород
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Водитель автобуса, врезавшегося в здание университета в Великом Новгороде, мог действовать умышленно, это одна из версий, так как по показаниям свидетелей он наращивал скорость и не реагировал на крики пассажиров, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Рейсовый автобус в среду вечером совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе было 26 человек. Погибли двое, в том числе водитель, восемь пассажиров госпитализированы. Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в момент ДТП водитель был жив."В качестве причин аварии следствие рассматривает различные версии, в том числе умышленные действия водителя, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, и другие", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи осмотрели автобус и не нашли признаков технической неисправности, в том числе и тормозной системы. По уголовному делу назначены медицинские, автотехническая, компьютерная, биологические судебные экспертизы.
https://ria.ru/20201105/avtobus-1583282277.html
великий новгород
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде
Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли.
2020-11-07T10:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, происшествия
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Водитель автобуса, врезавшегося в здание университета в Великом Новгороде
, мог действовать умышленно, это одна из версий, так как по показаниям свидетелей он наращивал скорость и не реагировал на крики пассажиров, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Рейсовый автобус в среду вечером совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе было 26 человек. Погибли двое, в том числе водитель, восемь пассажиров госпитализированы. Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в момент ДТП водитель был жив.
"В качестве причин аварии следствие рассматривает различные версии, в том числе умышленные действия водителя, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, и другие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи осмотрели автобус и не нашли признаков технической неисправности, в том числе и тормозной системы. По уголовному делу назначены медицинские, автотехническая, компьютерная, биологические судебные экспертизы.
"Согласно показаниям свидетелей, автобус не остановился на красный запрещающий свет светофора, на крики пассажиров остановиться водитель не реагировал, продолжая движение вперед, увеличивая скорость, после чего произошло столкновение автобуса со зданием", - отметили в ведомстве.