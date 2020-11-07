https://ria.ru/20201107/dtp-1583479030.html

В МЧС рассказали, почему 80% раненных в ДТП погибают за три часа

В МЧС рассказали, почему 80% раненных в ДТП погибают за три часа

Порядка 80% раненных при дорожно-транспортных происшествиях умирают в первые три часа из-за потери крови, сообщает ГУМЧС России по Волгоградской области. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T04:08

2020-11-07T04:08

2020-11-07T04:08

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 80% раненных при дорожно-транспортных происшествиях умирают в первые три часа из-за потери крови, сообщает ГУМЧС России по Волгоградской области.Также спасатели отмечают, что около 75% всех аварий происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения, в основном это превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии."Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины)", - добавляют специалисты.

https://ria.ru/20201021/mashina-1580753425.html

россия

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, общество