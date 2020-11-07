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В МЧС рассказали, почему 80% раненных в ДТП погибают за три часа
В МЧС рассказали, почему 80% раненных в ДТП погибают за три часа
Порядка 80% раненных при дорожно-транспортных происшествиях умирают в первые три часа из-за потери крови, сообщает ГУМЧС России по Волгоградской области. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T04:08
2020-11-07T04:08
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 80% раненных при дорожно-транспортных происшествиях умирают в первые три часа из-за потери крови, сообщает ГУМЧС России по Волгоградской области.Также спасатели отмечают, что около 75% всех аварий происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения, в основном это превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии."Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины)", - добавляют специалисты.
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россия
волгоградская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, общество

В МЧС рассказали, почему 80% раненных в ДТП погибают за три часа

04:08 07.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 80% раненных при дорожно-транспортных происшествиях умирают в первые три часа из-за потери крови, сообщает ГУМЧС России по Волгоградской области.
"Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа из-за обильных кровопотерь", - говорят специалисты.
Также спасатели отмечают, что около 75% всех аварий происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения, в основном это превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
"Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины)", - добавляют специалисты.
Горящая машина - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьОбщество
 
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