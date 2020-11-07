Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/deputat-1583539005.html
Задержанного в Москве помощника депутата ЛДПР Власова отпустили
Задержанного в Москве помощника депутата ЛДПР Власова отпустили
Депутат от ЛДПР Василий Власов сообщил РИА Новости, что его помощника и активиста партии, задержанных накануне полицией, отпустили после составления протокола... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T18:01
2020-11-07T18:01
василий власов
лдпр
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156111/83/1561118399_0:43:2750:1590_1400x0_80_0_0_dd6964cec7911a9b3236bb8a4884c975.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Депутат от ЛДПР Василий Власов сообщил РИА Новости, что его помощника и активиста партии, задержанных накануне полицией, отпустили после составления протокола об административном правонарушении.Ранее сообщалось, что полиция задержала помощника депутата Власова и активиста ЛДПР во время встречи парламентария с избирателями, посвященной осуждению революции 1917 года. Мероприятие проходило рядом с памятником Карлу Марксу в центре Москвы. Правоохранители задержали активистов, ссылаясь на нарушение ими федерального закона о митингах."Составили протоколы на них, они их не подписали, и через три часа их отпустили", - сказал Власов.
https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581676761.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/83/1561118399_19:0:2750:2048_1400x0_80_0_0_e064bb40ec840d4396e9ab1d7acea191.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий власов, лдпр, москва, происшествия

Задержанного в Москве помощника депутата ЛДПР Власова отпустили

18:01 07.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Депутат от ЛДПР Василий Власов сообщил РИА Новости, что его помощника и активиста партии, задержанных накануне полицией, отпустили после составления протокола об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что полиция задержала помощника депутата Власова и активиста ЛДПР во время встречи парламентария с избирателями, посвященной осуждению революции 1917 года. Мероприятие проходило рядом с памятником Карлу Марксу в центре Москвы. Правоохранители задержали активистов, ссылаясь на нарушение ими федерального закона о митингах.
"Составили протоколы на них, они их не подписали, и через три часа их отпустили", - сказал Власов.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 22:51
Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
 
Василий ВласовЛДПРМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния