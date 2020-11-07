https://ria.ru/20201107/deputat-1583539005.html

Задержанного в Москве помощника депутата ЛДПР Власова отпустили

Задержанного в Москве помощника депутата ЛДПР Власова отпустили

Депутат от ЛДПР Василий Власов сообщил РИА Новости, что его помощника и активиста партии, задержанных накануне полицией, отпустили после составления протокола... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T18:01

2020-11-07T18:01

2020-11-07T18:01

василий власов

лдпр

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Депутат от ЛДПР Василий Власов сообщил РИА Новости, что его помощника и активиста партии, задержанных накануне полицией, отпустили после составления протокола об административном правонарушении.Ранее сообщалось, что полиция задержала помощника депутата Власова и активиста ЛДПР во время встречи парламентария с избирателями, посвященной осуждению революции 1917 года. Мероприятие проходило рядом с памятником Карлу Марксу в центре Москвы. Правоохранители задержали активистов, ссылаясь на нарушение ими федерального закона о митингах."Составили протоколы на них, они их не подписали, и через три часа их отпустили", - сказал Власов.

https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581676761.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий власов, лдпр, москва, происшествия