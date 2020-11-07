Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/demonstranty-1583479528.html
Демонстранты заняли автомобильную дорогу в центре Нью-Йорка
Демонстранты заняли автомобильную дорогу в центре Нью-Йорка
Толпа демонстрантов в центре Нью-Йорка, ранее праздновавшая в парке "победу Джо Байдена" на выборах президента США, переместилась в юго-восточную часть... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T04:56
2020-11-07T06:24
выборы президента сша — 2020
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583122544_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7fdfd47b4b1bdc7e48d981974f44e231.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя — РИА Новости. Толпа демонстрантов в центре Нью-Йорка, ранее праздновавшая в парке "победу Джо Байдена" на выборах президента США, переместилась в юго-восточную часть Манхэттена и заняла автомобильную дорогу, передает корреспондент РИА Новости.Пока обходится без столкновений с полицией. Однако демонстранты идут по проезжей части и выкрикивают в адрес правоохранителей оскорбительные выражения.В толпе также слышны лозунги Black Lives Matter.Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583122544_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bd7029db5f632c7227e743d547e0689f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире

Демонстранты заняли автомобильную дорогу в центре Нью-Йорка

04:56 07.11.2020 (обновлено: 06:24 07.11.2020)
 
© REUTERS / Jeenah MoonАкция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Jeenah Moon
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя — РИА Новости. Толпа демонстрантов в центре Нью-Йорка, ранее праздновавшая в парке "победу Джо Байдена" на выборах президента США, переместилась в юго-восточную часть Манхэттена и заняла автомобильную дорогу, передает корреспондент РИА Новости.
Пока обходится без столкновений с полицией. Однако демонстранты идут по проезжей части и выкрикивают в адрес правоохранителей оскорбительные выражения.
В толпе также слышны лозунги Black Lives Matter.
Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
Сторонник президента США Дональда Трампа в Мичигане - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 08:00
Покорись или умри: сторонников Трампа ожидает русская судьба
По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала