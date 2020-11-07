https://ria.ru/20201107/demonstranty-1583479528.html

Демонстранты заняли автомобильную дорогу в центре Нью-Йорка

Демонстранты заняли автомобильную дорогу в центре Нью-Йорка

Толпа демонстрантов в центре Нью-Йорка, ранее праздновавшая в парке "победу Джо Байдена" на выборах президента США, переместилась в юго-восточную часть... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T04:56

2020-11-07T04:56

2020-11-07T06:24

выборы президента сша — 2020

джо байден

нью-йорк (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя — РИА Новости. Толпа демонстрантов в центре Нью-Йорка, ранее праздновавшая в парке "победу Джо Байдена" на выборах президента США, переместилась в юго-восточную часть Манхэттена и заняла автомобильную дорогу, передает корреспондент РИА Новости.Пока обходится без столкновений с полицией. Однако демонстранты идут по проезжей части и выкрикивают в адрес правоохранителей оскорбительные выражения.В толпе также слышны лозунги Black Lives Matter.Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире