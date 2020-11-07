Демонстранты заняли автомобильную дорогу в центре Нью-Йорка
04:56 07.11.2020 (обновлено: 06:24 07.11.2020)
НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя — РИА Новости. Толпа демонстрантов в центре Нью-Йорка, ранее праздновавшая в парке "победу Джо Байдена" на выборах президента США, переместилась в юго-восточную часть Манхэттена и заняла автомобильную дорогу, передает корреспондент РИА Новости.
#Elections2020 #TrumpvsBiden | #NewYork— Diario HOY (@diariohoynet) November 7, 2020
Manifestantes que apoyan a @JoeBiden, se burlan de la Policía y @realDonaldTrump al ritmo de "Macarena".
🖥 Para más info: https://t.co/QhImQx8AZB pic.twitter.com/jESaJ33c7P
Пока обходится без столкновений с полицией. Однако демонстранты идут по проезжей части и выкрикивают в адрес правоохранителей оскорбительные выражения.
Protesters March In The Streets Chanting The Usual... #NewYork #NYC— Ṫ̴̘͓̮͉̗͙̝he B̴͔͉̮̭̫̬̈́͒̓͛ͅat P̸̮̱̭͇̟͍̤̮͌̍͗̄̽̓̃͝epe (@TheBatPepe) November 7, 2020
Source: Thizzl (Twitch) pic.twitter.com/SL3M7ncbET
В толпе также слышны лозунги Black Lives Matter.
Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
I WILL SURVIVE!! #peacefulprotest #nycprotests #NYC #Election2020results #米大統領選挙 pic.twitter.com/FIcLEsTHBJ— mashupニューヨーク (@mashupNY) November 7, 2020
Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.