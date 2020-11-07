В Раде оценили возможность дефолта на Украине
18:26 07.11.2020 (обновлено: 21:43 07.11.2020)
КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что дефицит бюджета в проекте на 2021 год необходимо сократить до 4,9 процента, тем не менее дефолта в стране не будет.
Проект бюджета на 2021 год предполагает дефицит на уровне 270 миллиардов гривен (почти 9,5 миллиарда долларов), что составляет шесть процентов ВВП.
"Я считаю, что дефицит необходимо сократить. Я подал соответствующую правку в проект бюджета до 4,9 процента хотя бы", — заявил он в субботу эфире телеканала "Украина 24".
На вопрос журналиста, выдержит ли страна без денег МВФ, Гетманцев ответил: "Если говорить такими категориями большими, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год пройдем. Нам будет очень-очень сложно, и я бы не рассматривал такие сценарии вообще, я бы все-таки полагался на команду наших переговорщиков — у нас министр финансов этим занимается. Я бы ожидал позитивных сигналов, как приезд миссии к нам или за ними второй транш по программе stand by действующей, я бы рассчитывал на успешные переговоры".
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Совет управляющих МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.
Ранее в четверг Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете на 2021 год". Документ предусматривает рост ВВП на 4,6 процента, инфляцию на уровне 7,3 процента, среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92 процента ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45 процента ВВП.
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