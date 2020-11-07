https://ria.ru/20201107/ddt-1583421904.html

Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы

Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы

Вышел трибьют-сборник "Территория ДДТ" с участием более 50 музыкантов, посвященный 40-летнему юбилею группы Юрия Шевчука. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T06:46

2020-11-07T06:46

2020-11-07T07:17

культура

музыка

новости культуры

animal jazz

ддт

юрий шевчук

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вышел трибьют-сборник "Территория ДДТ" с участием более 50 музыкантов, посвященный 40-летнему юбилею группы Юрия Шевчука.В записи песен группы участвовали музыканты: Марина Кацуба, Игорь Растеряев, Хадн Дадн, Маша Мария, Пика, Муся Тотибадзе, Animal Jazz, LOUNA, Lumen и другие.Всего в сборник вошло 48 треков (каверов на песни "ДДТ"), которые разные команды и исполнители записывали в течение года.Выпуск альбома планировался к старту юбилейного тура группы, но из-за пандемии он был перенесен на 2021 год.

https://ria.ru/20201027/ddt-1581716322.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, animal jazz, ддт, юрий шевчук