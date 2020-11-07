https://ria.ru/20201107/ddt-1583421904.html
Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы
Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы
Вышел трибьют-сборник "Территория ДДТ" с участием более 50 музыкантов, посвященный 40-летнему юбилею группы Юрия Шевчука. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T06:46
2020-11-07T06:46
2020-11-07T07:17
культура
музыка
новости культуры
animal jazz
ддт
юрий шевчук
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вышел трибьют-сборник "Территория ДДТ" с участием более 50 музыкантов, посвященный 40-летнему юбилею группы Юрия Шевчука.В записи песен группы участвовали музыканты: Марина Кацуба, Игорь Растеряев, Хадн Дадн, Маша Мария, Пика, Муся Тотибадзе, Animal Jazz, LOUNA, Lumen и другие.Всего в сборник вошло 48 треков (каверов на песни "ДДТ"), которые разные команды и исполнители записывали в течение года.Выпуск альбома планировался к старту юбилейного тура группы, но из-за пандемии он был перенесен на 2021 год.
https://ria.ru/20201027/ddt-1581716322.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, animal jazz, ддт, юрий шевчук
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вышел трибьют-сборник "Территория ДДТ" с участием более 50 музыкантов, посвященный 40-летнему юбилею группы Юрия Шевчука.
В записи песен группы участвовали музыканты: Марина Кацуба, Игорь Растеряев, Хадн Дадн, Маша Мария, Пика, Муся Тотибадзе, Animal Jazz, LOUNA, Lumen и другие.
Всего в сборник вошло 48 треков (каверов на песни "ДДТ"), которые разные команды и исполнители записывали в течение года.
Выпуск альбома планировался к старту юбилейного тура группы, но из-за пандемии он был перенесен на 2021 год.