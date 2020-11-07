Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201107/ddt-1583421904.html
Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы
Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы
Вышел трибьют-сборник "Территория ДДТ" с участием более 50 музыкантов, посвященный 40-летнему юбилею группы Юрия Шевчука. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T06:46
2020-11-07T07:17
культура
музыка
новости культуры
animal jazz
ддт
юрий шевчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155675/39/1556753991_0:0:3002:1688_1400x0_80_0_0_c9fc6a353402eb9f4eb3ccba5ec0375a.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вышел трибьют-сборник "Территория ДДТ" с участием более 50 музыкантов, посвященный 40-летнему юбилею группы Юрия Шевчука.В записи песен группы участвовали музыканты: Марина Кацуба, Игорь Растеряев, Хадн Дадн, Маша Мария, Пика, Муся Тотибадзе, Animal Jazz, LOUNA, Lumen и другие.Всего в сборник вошло 48 треков (каверов на песни "ДДТ"), которые разные команды и исполнители записывали в течение года.Выпуск альбома планировался к старту юбилейного тура группы, но из-за пандемии он был перенесен на 2021 год.
https://ria.ru/20201027/ddt-1581716322.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155675/39/1556753991_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_02b4f50ea378f77a9c910780eb5c3688.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, animal jazz, ддт, юрий шевчук

Вышел трибьют "Территория ДДТ" по случаю 40-летия группы

06:46 07.11.2020 (обновлено: 07:17 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСолист группы "ДДТ" Юрий Шевчук выступает на фестивале "Нашествие"
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вышел трибьют-сборник "Территория ДДТ" с участием более 50 музыкантов, посвященный 40-летнему юбилею группы Юрия Шевчука.
В записи песен группы участвовали музыканты: Марина Кацуба, Игорь Растеряев, Хадн Дадн, Маша Мария, Пика, Муся Тотибадзе, Animal Jazz, LOUNA, Lumen и другие.
Всего в сборник вошло 48 треков (каверов на песни "ДДТ"), которые разные команды и исполнители записывали в течение года.
Выпуск альбома планировался к старту юбилейного тура группы, но из-за пандемии он был перенесен на 2021 год.
ДДТ - Что такое осень - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 12:44Культура
У "ДДТ" вышел отреставрированный клип на песню "Что такое осень"
 
КультураМузыкаНовости культурыAnimal JazzДДТЮрий Шевчук
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния