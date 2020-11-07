https://ria.ru/20201107/daniya-1583510835.html

Британия закрыла въезд из Дании из-за коронавируса у норок

Британия закрыла въезд из Дании из-за коронавируса у норок

Великобритания ввела полный запрет на въезд на свою территорию из Дании из-за вспышек COVID-19 на датских фермах по разведению норок. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:28

2020-11-07T13:28

2020-11-07T13:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

метте фредериксен

великобритания

дания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583450953_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c14e4d233c9a941cbf6302725177b290.jpg

ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания ввела полный запрет на въезд на свою территорию из Дании из-за вспышек COVID-19 на датских фермах по разведению норок.Власти Дании ранее решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли своих животных. По данным СМИ, мутировавший у норок коронавирус с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны.Новые правила вступили в силу в 4 утра субботы.Накануне Дания была включена в список стран, по прибытии из которых в Британию нужно проходить обязательный двухнедельный карантин - спустя менее чем две недели после того, как покинула его. Это решение также вступило в силу немедленно.Обладатели британского гражданства и вида на жительство по-прежнему могут вернуться в Соединенное Королевство. Им, а также всем тем, кто вернулся из Дании в последние две недели, и их семьям, предписано пробыть две недели в строгой самоизоляции. С ними также обязательно свяжется управление Национальной службы здравоохранения, занимающееся отслеживанием контактов.Таким образом, исключений из правил не будет даже для дипломатов.Дания стала единственной страной, въезд из которой в Великобританию полностью запрещен для всех, кроме жителей самой Британии.Пересмотр данных мер будет осуществляться еженедельно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583389268.html

https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583452486.html

великобритания

дания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, метте фредериксен, великобритания, дания, в мире