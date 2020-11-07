https://ria.ru/20201107/daniya-1583510835.html
Британия закрыла въезд из Дании из-за коронавируса у норок
Британия закрыла въезд из Дании из-за коронавируса у норок
Великобритания ввела полный запрет на въезд на свою территорию из Дании из-за вспышек COVID-19 на датских фермах по разведению норок. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:28
2020-11-07T13:28
2020-11-07T13:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
метте фредериксен
великобритания
дания
в мире
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ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания ввела полный запрет на въезд на свою территорию из Дании из-за вспышек COVID-19 на датских фермах по разведению норок.Власти Дании ранее решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли своих животных. По данным СМИ, мутировавший у норок коронавирус с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны.Новые правила вступили в силу в 4 утра субботы.Накануне Дания была включена в список стран, по прибытии из которых в Британию нужно проходить обязательный двухнедельный карантин - спустя менее чем две недели после того, как покинула его. Это решение также вступило в силу немедленно.Обладатели британского гражданства и вида на жительство по-прежнему могут вернуться в Соединенное Королевство. Им, а также всем тем, кто вернулся из Дании в последние две недели, и их семьям, предписано пробыть две недели в строгой самоизоляции. С ними также обязательно свяжется управление Национальной службы здравоохранения, занимающееся отслеживанием контактов.Таким образом, исключений из правил не будет даже для дипломатов.Дания стала единственной страной, въезд из которой в Великобританию полностью запрещен для всех, кроме жителей самой Британии.Пересмотр данных мер будет осуществляться еженедельно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583389268.html
https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583452486.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, метте фредериксен, великобритания, дания, в мире
ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания ввела полный запрет на въезд на свою территорию из Дании из-за вспышек COVID-19 на датских фермах по разведению норок.
Власти Дании ранее решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли своих животных. По данным СМИ, мутировавший у норок коронавирус с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны.
"Решение действовать быстро последовало за тем, что власти Дании сообщили о масштабных вспышках коронавируса на фермах по разведению норок. Обеспечение безопасности британцев останется нашим главным приоритетом", - написал в Twitter ночью министр транспорта страны Грант Шэппс.
Новые правила вступили в силу в 4 утра субботы.
Накануне Дания была включена в список стран, по прибытии из которых в Британию нужно проходить обязательный двухнедельный карантин - спустя менее чем две недели после того, как покинула его. Это решение также вступило в силу немедленно.
Обладатели британского гражданства и вида на жительство по-прежнему могут вернуться в Соединенное Королевство. Им, а также всем тем, кто вернулся из Дании в последние две недели, и их семьям, предписано пробыть две недели в строгой самоизоляции. С ними также обязательно свяжется управление Национальной службы здравоохранения, занимающееся отслеживанием контактов.
"В отличие от приезда в Великобританию из других стран, никаких исключений из правил для прибывших из Дании нет", - заявил журналистам представитель британского минтранса.
Таким образом, исключений из правил не будет даже для дипломатов.
Дания стала единственной страной, въезд из которой в Великобританию полностью запрещен для всех, кроме жителей самой Британии.
Пересмотр данных мер будет осуществляться еженедельно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.