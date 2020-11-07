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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201107/dalay_lama-1583557232.html
Далай-лама назвал главную практику для счастья
Далай-лама назвал главную практику для счастья
Далай-лама назвал главной практикой для достижения счастья "медитацию на пустотности и на бодхичитте" - альтруистичном устремлении к пробуждению ради блага всех РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:08
2020-11-07T21:08
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Далай-лама назвал главной практикой для достижения счастья "медитацию на пустотности и на бодхичитте" - альтруистичном устремлении к пробуждению ради блага всех живых существ, а также призвал заниматься образованием и общественным служением."Можно совершать ритуалы, начитывать мантры – и это хорошо. Но главная практика – это медитация на пустотности и медитация на бодхичитте. Это как два крыла, необходимые лебедю, чтобы летать", - сказал Далай-лама в субботу в ходе онлайн-учений для россиян.Он пояснил, что для медитации на пустотности необходимо осознать, что все вещи и явления, включая собственное "я", существуют "не так, как это нам представляется". Они существуют "не сами по себе, а с опорой друг на друга и на причинно-следственные связи", то есть всё в этом мире взаимозависимо. И только в медитативном сосредоточении на пустотности, по его словам, все явления предстают в истинном свете."Попытайтесь найти собственное "я", существующее независимо, без опоры на психофизические совокупности (скандхи), которые, в свою очередь, тоже опираются на какие-то другие объекты, - и вы его не найдете. Потому что "я", как и все другие явления, существует только на относительном уровне – как условность в миру", - пояснил буддийский духовный наставник.Далай-лама советует также размышлять о том, что из непонимания пустотности проистекает цепляние за "я". А оно, в свою очередь, сопровождается развитием привязанности и неприятия, делением мира на "своих" и "чужих", гневом, завистью и другими пороками.Говоря о медитации на бодхичитте – альтруистическом устремлении к пробуждению, буддийский лидер отметил, что все недостатки и несчастья берут начало в себялюбии, а все достоинства и счастье – в альтруизме. "Если мы хотим быть счастливыми, то должны взращивать в сердце бодхичитту, любовь, сострадание и заботу о других", - подчеркнул Далай-лама.Он добавил, что себялюбие и порожденные им пороки наносят ущерб даже физическому здоровью человека. Поэтому не только буддистам, но всем людям полезно учиться "гигиене эмоций"."В целом надо стараться смотреть на вещи как можно шире и трудиться на благо всех живых существ. Вы должны практиковать бодхичитту и воззрение пустотности. Но для этого не обязательно становиться буддийским монахом. Это можно делать и будучи домохозяином. Кроме того, надо посвящать время образованию и общественному служению", - призвал Далай-лама.Он отметил особую важность медитации на пустотности и бодхичитте перед смертью буддиста. "К концу жизни, когда придет ваш черед уходить, очень важно, чтобы вы могли вспомнить о практике бодхичитты и воззрения пустотности, а также пожелать встретиться с учителями в новой жизни… Чтобы встретиться со мной, вы должны думать об этом", - сказал Далай-лама российским буддистам.Далай-лама, которому в этом году исполнилось 85 лет, впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии.В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.
https://ria.ru/20201106/kniga-1583440788.html
https://ria.ru/20201107/dalay_lama-1583556727.html
https://ria.ru/20201107/dalay-lama-1583535346.html
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новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

Далай-лама назвал главную практику для счастья

21:08 07.11.2020
 
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Ольга Липич
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Далай-лама назвал главной практикой для достижения счастья "медитацию на пустотности и на бодхичитте" - альтруистичном устремлении к пробуждению ради блага всех живых существ, а также призвал заниматься образованием и общественным служением.
"Можно совершать ритуалы, начитывать мантры – и это хорошо. Но главная практика – это медитация на пустотности и медитация на бодхичитте. Это как два крыла, необходимые лебедю, чтобы летать", - сказал Далай-лама в субботу в ходе онлайн-учений для россиян.
Он пояснил, что для медитации на пустотности необходимо осознать, что все вещи и явления, включая собственное "я", существуют "не так, как это нам представляется". Они существуют "не сами по себе, а с опорой друг на друга и на причинно-следственные связи", то есть всё в этом мире взаимозависимо. И только в медитативном сосредоточении на пустотности, по его словам, все явления предстают в истинном свете.
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"Попытайтесь найти собственное "я", существующее независимо, без опоры на психофизические совокупности (скандхи), которые, в свою очередь, тоже опираются на какие-то другие объекты, - и вы его не найдете. Потому что "я", как и все другие явления, существует только на относительном уровне – как условность в миру", - пояснил буддийский духовный наставник.
Далай-лама советует также размышлять о том, что из непонимания пустотности проистекает цепляние за "я". А оно, в свою очередь, сопровождается развитием привязанности и неприятия, делением мира на "своих" и "чужих", гневом, завистью и другими пороками.
Говоря о медитации на бодхичитте – альтруистическом устремлении к пробуждению, буддийский лидер отметил, что все недостатки и несчастья берут начало в себялюбии, а все достоинства и счастье – в альтруизме. "Если мы хотим быть счастливыми, то должны взращивать в сердце бодхичитту, любовь, сострадание и заботу о других", - подчеркнул Далай-лама.
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Он добавил, что себялюбие и порожденные им пороки наносят ущерб даже физическому здоровью человека. Поэтому не только буддистам, но всем людям полезно учиться "гигиене эмоций".
"В целом надо стараться смотреть на вещи как можно шире и трудиться на благо всех живых существ. Вы должны практиковать бодхичитту и воззрение пустотности. Но для этого не обязательно становиться буддийским монахом. Это можно делать и будучи домохозяином. Кроме того, надо посвящать время образованию и общественному служению", - призвал Далай-лама.
Он отметил особую важность медитации на пустотности и бодхичитте перед смертью буддиста. "К концу жизни, когда придет ваш черед уходить, очень важно, чтобы вы могли вспомнить о практике бодхичитты и воззрения пустотности, а также пожелать встретиться с учителями в новой жизни… Чтобы встретиться со мной, вы должны думать об этом", - сказал Далай-лама российским буддистам.
"Практикуйте бодхичитту, альтруизм и заботу о других каждый день, чтобы вдохновение вас никогда не оставляло", - пожелал Далай-лама всем россиянам.
Далай-лама, которому в этом году исполнилось 85 лет, впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии.
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В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).
Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.
Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
 
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