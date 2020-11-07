Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201107/dalay_lama-1583556727.html
Далай-лама рассказал, почему социализм на практике пока не удался
Далай-лама рассказал, почему социализм на практике пока не удался
Далай-лама заявил о полезности идей марксизма и социализма и объяснил, почему их верное воплощение на практике человечеству пока не удалось. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:04
2020-11-07T21:04
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583338828_0:155:1620:1066_1400x0_80_0_0_0c9621a2c94d66f1e06076a6a8063c74.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама заявил о полезности идей марксизма и социализма и объяснил, почему их верное воплощение на практике человечеству пока не удалось."Марксизм и социализм действительно содержат важнейшие идеи – единения и заботы о других, большей, чем о себе. А в буддизме альтруизм, забота о других – корень всех достоинств, тогда как корень всех недостатков – себялюбие. Однако на практике при построении социалистических государств этот подход не соблюдался и деградировал… И в итоге социализм превращался в тоталитаризм и в обслугу наихудшего капитализма", - заявил Далай-лама на учениях для россиян 7 ноября – в эту дату некогда праздновалась годовщина Великой социалистической революции в России (1917 года).По мнению Далай-ламы, в реальности строители социализма "не смогли трансформировать свой ум настолько, чтобы служить другим людям с любовью, состраданием и мудростью"."Чрезвычайно важно, чтобы в сердце каждого из нас был развит альтруизм… Какое бы омрачение ни возникало в этом мире – оно возникает из себялюбия. И какое бы счастье ни появлялось – оно появляется из альтруизма. Потому, если мы хотим быть счастливыми, то как буддисты - должны взращивать в сердце бодхичитту (устремление к пробуждению ради блага всех живых существ – ред.). И последователям других религий или неверующим необходимо развивать в себе любовь, сострадание и заботу о других. Это также поможет нам сохранить и физическое здоровье, которое портится от зависти, гнева, страха и других порожденных себялюбием пороков", - призвал Далай-лама.Он процитировал книгу, которую накануне назвал "лучшим учителем и духовным другом" - "Бодхичарья-аватару" ("Путь бохисаттвы" - устремленного к пробуждению ради блага всех живых существ), которую написал известный древнеиндийский философ VIII века Шантидева: "Покуда длится пространство, пока живые живут, пусть в мире и я останусь страданий рассеивать тьму". По словам, Далай-ламы, он сам черпает вдохновение в этих строках, а бодхичитта наделяет обретшего ее "невероятным мужеством".Чтобы развить такой образ мыслей и искренне считать других более ценными, чем себя, буддийский духовный лидер советует заниматься практикой "уравнивания и замены себя на других" и "медитацией на пустотности". Последняя, по его словам, не означает нигилизма и абсолютизации пустоты, но подразумевает осознание взаимозависимого существования всех вещей и явлений. Такой подход, уверен Далай-лама, позволит уменьшить цепляние за независимое существование вещей, которые на самом деле обусловлены множеством причин. Это касается и цепляния за "я", себялюбия и проистекающих из него недостатков: привязанности, гнева, зависти и многих других.
https://ria.ru/20201107/dalay-lama-1583535346.html
https://ria.ru/20201107/buddizm-1583484579.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583338828_0:0:1440:1080_1400x0_80_0_0_676ba31769e0252bf7bda342545c5424.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

Далай-лама рассказал, почему социализм на практике пока не удался

21:04 07.11.2020
 
© Фото предоставлено офисом Далай-ламыДалай-лама во время учений для россиян по видеосвязи
Далай-лама во время учений для россиян по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото предоставлено офисом Далай-ламы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама заявил о полезности идей марксизма и социализма и объяснил, почему их верное воплощение на практике человечеству пока не удалось.
"Марксизм и социализм действительно содержат важнейшие идеи – единения и заботы о других, большей, чем о себе. А в буддизме альтруизм, забота о других – корень всех достоинств, тогда как корень всех недостатков – себялюбие. Однако на практике при построении социалистических государств этот подход не соблюдался и деградировал… И в итоге социализм превращался в тоталитаризм и в обслугу наихудшего капитализма", - заявил Далай-лама на учениях для россиян 7 ноября – в эту дату некогда праздновалась годовщина Великой социалистической революции в России (1917 года).
Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
17:30Религия и мировоззрение
Далай-лама призвал сокращать употребление мяса и забой животных
По мнению Далай-ламы, в реальности строители социализма "не смогли трансформировать свой ум настолько, чтобы служить другим людям с любовью, состраданием и мудростью".
"Чрезвычайно важно, чтобы в сердце каждого из нас был развит альтруизм… Какое бы омрачение ни возникало в этом мире – оно возникает из себялюбия. И какое бы счастье ни появлялось – оно появляется из альтруизма. Потому, если мы хотим быть счастливыми, то как буддисты - должны взращивать в сердце бодхичитту (устремление к пробуждению ради блага всех живых существ – ред.). И последователям других религий или неверующим необходимо развивать в себе любовь, сострадание и заботу о других. Это также поможет нам сохранить и физическое здоровье, которое портится от зависти, гнева, страха и других порожденных себялюбием пороков", - призвал Далай-лама.
Он процитировал книгу, которую накануне назвал "лучшим учителем и духовным другом" - "Бодхичарья-аватару" ("Путь бохисаттвы" - устремленного к пробуждению ради блага всех живых существ), которую написал известный древнеиндийский философ VIII века Шантидева: "Покуда длится пространство, пока живые живут, пусть в мире и я останусь страданий рассеивать тьму". По словам, Далай-ламы, он сам черпает вдохновение в этих строках, а бодхичитта наделяет обретшего ее "невероятным мужеством".
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
08:24Религия и мировоззрение
Далай-лама пригласил на обучение будущих преподавателей буддизма из Тувы
Чтобы развить такой образ мыслей и искренне считать других более ценными, чем себя, буддийский духовный лидер советует заниматься практикой "уравнивания и замены себя на других" и "медитацией на пустотности". Последняя, по его словам, не означает нигилизма и абсолютизации пустоты, но подразумевает осознание взаимозависимого существования всех вещей и явлений. Такой подход, уверен Далай-лама, позволит уменьшить цепляние за независимое существование вещей, которые на самом деле обусловлены множеством причин. Это касается и цепляния за "я", себялюбия и проистекающих из него недостатков: привязанности, гнева, зависти и многих других.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния