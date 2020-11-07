https://ria.ru/20201107/dalay_lama-1583556727.html

Далай-лама рассказал, почему социализм на практике пока не удался

Далай-лама рассказал, почему социализм на практике пока не удался

Далай-лама заявил о полезности идей марксизма и социализма и объяснил, почему их верное воплощение на практике человечеству пока не удалось. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:04

2020-11-07T21:04

2020-11-07T21:04

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама заявил о полезности идей марксизма и социализма и объяснил, почему их верное воплощение на практике человечеству пока не удалось."Марксизм и социализм действительно содержат важнейшие идеи – единения и заботы о других, большей, чем о себе. А в буддизме альтруизм, забота о других – корень всех достоинств, тогда как корень всех недостатков – себялюбие. Однако на практике при построении социалистических государств этот подход не соблюдался и деградировал… И в итоге социализм превращался в тоталитаризм и в обслугу наихудшего капитализма", - заявил Далай-лама на учениях для россиян 7 ноября – в эту дату некогда праздновалась годовщина Великой социалистической революции в России (1917 года).По мнению Далай-ламы, в реальности строители социализма "не смогли трансформировать свой ум настолько, чтобы служить другим людям с любовью, состраданием и мудростью"."Чрезвычайно важно, чтобы в сердце каждого из нас был развит альтруизм… Какое бы омрачение ни возникало в этом мире – оно возникает из себялюбия. И какое бы счастье ни появлялось – оно появляется из альтруизма. Потому, если мы хотим быть счастливыми, то как буддисты - должны взращивать в сердце бодхичитту (устремление к пробуждению ради блага всех живых существ – ред.). И последователям других религий или неверующим необходимо развивать в себе любовь, сострадание и заботу о других. Это также поможет нам сохранить и физическое здоровье, которое портится от зависти, гнева, страха и других порожденных себялюбием пороков", - призвал Далай-лама.Он процитировал книгу, которую накануне назвал "лучшим учителем и духовным другом" - "Бодхичарья-аватару" ("Путь бохисаттвы" - устремленного к пробуждению ради блага всех живых существ), которую написал известный древнеиндийский философ VIII века Шантидева: "Покуда длится пространство, пока живые живут, пусть в мире и я останусь страданий рассеивать тьму". По словам, Далай-ламы, он сам черпает вдохновение в этих строках, а бодхичитта наделяет обретшего ее "невероятным мужеством".Чтобы развить такой образ мыслей и искренне считать других более ценными, чем себя, буддийский духовный лидер советует заниматься практикой "уравнивания и замены себя на других" и "медитацией на пустотности". Последняя, по его словам, не означает нигилизма и абсолютизации пустоты, но подразумевает осознание взаимозависимого существования всех вещей и явлений. Такой подход, уверен Далай-лама, позволит уменьшить цепляние за независимое существование вещей, которые на самом деле обусловлены множеством причин. Это касается и цепляния за "я", себялюбия и проистекающих из него недостатков: привязанности, гнева, зависти и многих других.

https://ria.ru/20201107/dalay-lama-1583535346.html

https://ria.ru/20201107/buddizm-1583484579.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)