Экс-глава УФСИН Дагестана стал фигурантом еще одного уголовного дела
19:52 07.11.2020 (обновлено: 20:14 07.11.2020)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы УФСИН Дагестана Муслима Даххаева, обвиняемого в эксплуатации заключенных для ремонта у себя дома и у своей матери, сообщает республиканское СУСК России.
В начале октября суд приговорил Даххаева к двум годам колонии-поселения за разглашение гостайны и злоупотребление должностными полномочиями во время работы главой ГУФСИН России по Ростовской области в мае 2019 года.
"Следственным управлением СК России по республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УФСИН по республике Дагестан Муслима Даххаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2014 по 2017 год Даххаев вывел из колонии-поселения шестерых осужденных в свой дом и в дом своей матери, где незаконно использовал их труд для строительных и ремонтных работ. Для охраны осужденных и общего контроля за работами он освободил от исполнения обязанностей двух сотрудников службы исполнения наказания, отмечают следователи.
В настоящее время следователи вышли в суд с ходатайством о заключении Даххаева под стражу.