https://ria.ru/20201107/dagestan-1583548734.html

Экс-глава УФСИН Дагестана стал фигурантом еще одного уголовного дела

Экс-глава УФСИН Дагестана стал фигурантом еще одного уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы УФСИН Дагестана Муслима Даххаева, обвиняемого в эксплуатации заключенных для ремонта у себя дома... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:52

2020-11-07T19:52

2020-11-07T20:14

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы УФСИН Дагестана Муслима Даххаева, обвиняемого в эксплуатации заключенных для ремонта у себя дома и у своей матери, сообщает республиканское СУСК России.В начале октября суд приговорил Даххаева к двум годам колонии-поселения за разглашение гостайны и злоупотребление должностными полномочиями во время работы главой ГУФСИН России по Ростовской области в мае 2019 года.По версии следствия, с 2014 по 2017 год Даххаев вывел из колонии-поселения шестерых осужденных в свой дом и в дом своей матери, где незаконно использовал их труд для строительных и ремонтных работ. Для охраны осужденных и общего контроля за работами он освободил от исполнения обязанностей двух сотрудников службы исполнения наказания, отмечают следователи.В настоящее время следователи вышли в суд с ходатайством о заключении Даххаева под стражу.

https://ria.ru/20200411/1569889829.html

https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583377687.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия