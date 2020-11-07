https://ria.ru/20201107/buddizm-1583484579.html

Далай-лама пригласил на обучение будущих преподавателей буддизма из Тувы

Далай-лама пригласил на обучение будущих преподавателей буддизма из Тувы

Далай-лама предложил новому камбы-ламе Тувы направить будущих преподавателей буддизма в республике на обучение и педагогическую практику в тибетские буддийские... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T08:24

2020-11-07T08:24

2020-11-07T08:24

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

тибет

республика тыва

буддизм

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама предложил новому камбы-ламе Тувы направить будущих преподавателей буддизма в республике на обучение и педагогическую практику в тибетские буддийские монастыри-университеты в Индии, где он сам живет."Вы могли бы направить тех, кто преподает буддизм в различных образовательных учреждениях Тувы или намерен это делать, к нам в Индию. В наших монастырях-университетах, а также в учебных центрах для мирян они могли бы изучать тибетский язык и буддийскую философию. Могут приехать и монахи, и миряне, и мужчины, и женщины", - сказал далай-лама в пятницу на учениях для россиян, отвечая на вопрос камбы-ламы Тувы Гелека Нацыка Доржу о системе обучения буддизму в тибетских детсадах и в школах.Прежний камбы-лама Тувы Джампел Лодой скончался от коронавируса. Новый духовный глава этой российской республики был избран в октябре. Далай-лама обрадовался его вопросу, поскольку считает образование определяющим фактором в избавлении людей от страданий, достижении мира и счастья.Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере ИндииВ учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около 1,5 тысяч россиян, а в Латвию – свыше 3 тысяч. Кроме того, тысячи последователей далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), управление камбы-ламы Республики Тыва, фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20201106/khram-1583394488.html

https://ria.ru/20201106/kniga-1583440788.html

https://ria.ru/20201105/dalay_lama-1583263726.html

тибет

республика тыва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет, республика тыва, буддизм