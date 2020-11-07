Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201107/buddizm-1583484579.html
Далай-лама пригласил на обучение будущих преподавателей буддизма из Тувы
Далай-лама пригласил на обучение будущих преподавателей буддизма из Тувы
Далай-лама предложил новому камбы-ламе Тувы направить будущих преподавателей буддизма в республике на обучение и педагогическую практику в тибетские буддийские... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T08:24
2020-11-07T08:24
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
тибет
республика тыва
буддизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155632/61/1556326158_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6dc4f437e421b1c2ef41301abd8d0131.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама предложил новому камбы-ламе Тувы направить будущих преподавателей буддизма в республике на обучение и педагогическую практику в тибетские буддийские монастыри-университеты в Индии, где он сам живет."Вы могли бы направить тех, кто преподает буддизм в различных образовательных учреждениях Тувы или намерен это делать, к нам в Индию. В наших монастырях-университетах, а также в учебных центрах для мирян они могли бы изучать тибетский язык и буддийскую философию. Могут приехать и монахи, и миряне, и мужчины, и женщины", - сказал далай-лама в пятницу на учениях для россиян, отвечая на вопрос камбы-ламы Тувы Гелека Нацыка Доржу о системе обучения буддизму в тибетских детсадах и в школах.Прежний камбы-лама Тувы Джампел Лодой скончался от коронавируса. Новый духовный глава этой российской республики был избран в октябре. Далай-лама обрадовался его вопросу, поскольку считает образование определяющим фактором в избавлении людей от страданий, достижении мира и счастья.Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере ИндииВ учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около 1,5 тысяч россиян, а в Латвию – свыше 3 тысяч. Кроме того, тысячи последователей далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), управление камбы-ламы Республики Тыва, фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.
https://ria.ru/20201106/khram-1583394488.html
https://ria.ru/20201106/kniga-1583440788.html
https://ria.ru/20201105/dalay_lama-1583263726.html
тибет
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/61/1556326158_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bea41a532dca8eb016742d5b8ee670a3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет, республика тыва, буддизм

Далай-лама пригласил на обучение будущих преподавателей буддизма из Тувы

08:24 07.11.2020
 
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Ольга Липич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама предложил новому камбы-ламе Тувы направить будущих преподавателей буддизма в республике на обучение и педагогическую практику в тибетские буддийские монастыри-университеты в Индии, где он сам живет.
"Вы могли бы направить тех, кто преподает буддизм в различных образовательных учреждениях Тувы или намерен это делать, к нам в Индию. В наших монастырях-университетах, а также в учебных центрах для мирян они могли бы изучать тибетский язык и буддийскую философию. Могут приехать и монахи, и миряне, и мужчины, и женщины", - сказал далай-лама в пятницу на учениях для россиян, отвечая на вопрос камбы-ламы Тувы Гелека Нацыка Доржу о системе обучения буддизму в тибетских детсадах и в школах.
Далай-лама во время учений для россиян по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 16:08Религия и мировоззрение
Далай-лама дал имя новому главному храму Тувы
Прежний камбы-лама Тувы Джампел Лодой скончался от коронавируса. Новый духовный глава этой российской республики был избран в октябре. Далай-лама обрадовался его вопросу, поскольку считает образование определяющим фактором в избавлении людей от страданий, достижении мира и счастья.
"Если бы из Тувы приехали около десяти человек на обучение в наши монастыри, центры в Индии, мы могли бы помочь и в покрытии материальных расходов. Эти будущие преподаватели могли бы пройти педагогическую практику, узнать, как у нас обучают буддийской философии, психологии и другим предметам", - отметил духовный лидер тибетского буддизма.
Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 18:52Религия и мировоззрение
Далай-лама назвал книгу, которую считает лучшим учителем
В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).
Учения далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около 1,5 тысяч россиян, а в Латвию – свыше 3 тысяч. Кроме того, тысячи последователей далай-ламы следили за трансляцией в интернете.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 20:41Религия и мировоззрение
Буддизм и современная наука должны идти рука об руку, считает Далай-лама
Организаторами учений выступают буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), управление камбы-ламы Республики Тыва, фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)ТибетРеспублика ТываБуддизм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния