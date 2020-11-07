https://ria.ru/20201107/britaniya-1583552413.html
В Британии выявили почти 25 тысяч новых случаев COVID-19
В Британии выявили почти 25 тысяч новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 24 957, скончались 413 человек, следует из данных минздрава страны. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:23
2020-11-07T20:23
2020-11-07T20:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 24 957, скончались 413 человек, следует из данных минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 23 287 человек, скончались 355.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 171 441 человек, скончались 48 888.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября действует режим карантина. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере региона. В субботу было объявлено, что больницы Манчестера прекратили плановые приемы пациентов из-за слишком большого числа больных коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, в мире