https://ria.ru/20201107/biznesmen-1583478589.html

Нашедший тело сооснователя Skillbox назвал вероятную причину его гибели

Нашедший тело сооснователя Skillbox назвал вероятную причину его гибели

Житель Сочи рассказал в беседе с телеканалом "360", как нашел тело 31-летнего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T03:41

2020-11-07T03:41

2020-11-07T03:41

игорь коропов

россия

черное море

следственный комитет россии (ск рф)

forbes

mail.ru group

сочи

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Житель Сочи рассказал в беседе с телеканалом "360", как нашел тело 31-летнего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова.Накануне инфорг "Лизы Алерт" Мария Лебедь сообщила, что тело предпринимателя обнаружили в Черном море. В кубанском СК подчеркнули, что на нем отсутствуют следы насилия. В пресс-службе интернет-холдинга Mail.Ru Group подтвердили смерть Коропова.Очевидец предположил, что мужчина мог утонуть — в последние дни в Сочи был шторм.Будучи на берегу, он заметил в море некий объект и сначала принял его за дельфина или буй. Проезжая мимо, сочинец понял, что в воде лежало тело спиной вверх. После этого очевидец по рации связался с береговой охраной и сообщил о находке. Вскоре специалисты прибыли на место происшествия.В ночь на 1 ноября бизнесмен вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону Нижнеимеретинского порта. С тех пор он на связь не выходил. Его искали полиция, спасатели на катере и добровольцы. В разные дни они нашли телефон, самокат и рюкзак пропавшего.Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели".По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей. В феврале 2019 года его совладельцем стала Mail.Ru Group, которая нарастила долю с десяти до 60,33 процента. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201105/propazha-1583237147.html

россия

черное море

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь коропов, россия, черное море, следственный комитет россии (ск рф), forbes, mail.ru group, сочи, происшествия