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Премьер Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом
Премьер Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом
Председатель Совета министров Боснии и Герцеговины (правительства БиГ) Зоран Тегелтия сдал положительный анализ на COVID–19, сообщил кабмин. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:48
2020-11-07T14:48
2020-11-07T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
босния и герцеговина
в мире
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БЕЛГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Председатель Совета министров Боснии и Герцеговины (правительства БиГ) Зоран Тегелтия сдал положительный анализ на COVID–19, сообщил кабмин.Босния накануне установила очередной суточный рекорд смертности для всего региона Западных Балкан. В прошедшие 24 часа скончались 49 человек, общее число жертв инфекции достигло 1457. К пятнице за сутки в стране были выявлены 1921 новых больных, всего с начала пандемии заразились 59 427 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, босния и герцеговина, в мире