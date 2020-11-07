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Премьер Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом
Премьер Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом
Председатель Совета министров Боснии и Герцеговины (правительства БиГ) Зоран Тегелтия сдал положительный анализ на COVID–19, сообщил кабмин. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:48
2020-11-07T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
босния и герцеговина
в мире
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БЕЛГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Председатель Совета министров Боснии и Герцеговины (правительства БиГ) Зоран Тегелтия сдал положительный анализ на COVID–19, сообщил кабмин.Босния накануне установила очередной суточный рекорд смертности для всего региона Западных Балкан. В прошедшие 24 часа скончались 49 человек, общее число жертв инфекции достигло 1457. К пятнице за сутки в стране были выявлены 1921 новых больных, всего с начала пандемии заразились 59 427 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, босния и герцеговина, в мире

Премьер Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом

14:48 07.11.2020
 
© AP Photo / Kemal SofticПремьер Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия
Премьер Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Kemal Softic
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БЕЛГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Председатель Совета министров Боснии и Герцеговины (правительства БиГ) Зоран Тегелтия сдал положительный анализ на COVID–19, сообщил кабмин.
"Тегелтия тестирован на COVID–19, результаты анализа позитивны. Он находится на домашней изоляции, его состояние здоровья стабильно и симптомы коронавируса слабо выражены. Кабинет председателя совета министров принял все необходимые меры защиты", - кратко сообщил кабмин.
Босния накануне установила очередной суточный рекорд смертности для всего региона Западных Балкан. В прошедшие 24 часа скончались 49 человек, общее число жертв инфекции достигло 1457. К пятнице за сутки в стране были выявлены 1921 новых больных, всего с начала пандемии заразились 59 427 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Босния и ГерцеговинаВ мире
 
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