Байден рассказал о полученных от избирателей мандатах
07:31 07.11.2020 (обновлено: 07:33 07.11.2020)
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Кандидат на президентский пост США от Демократической партии Джо Байден заявил, что получил мандат избирателей по таким вопросам, как коронавирус, экономика, изменение климата.
"С каждым часом становилось понятнее, что американцы различных рас, вероисповеданий и религий … дали нам мандат на действия в отношении COVID, экономики, изменений климата и системного расизма. Они дали ясно понять, что они хотят, чтобы страна объединилась, а не продолжала поляризироваться. Люди заявили о себе 74 миллионами голосов", - сказал Байден, обращаясь к сторонникам в штате Дэлавер в пятницу вечером.
Он подчеркнул, что уже получил рекордное число голосов избирателей в американской истории.
Выборы президента США прошли 3 ноября, результаты пока неизвестны. По предварительным прогнозам, лидирует Байден, но действующий президент Дональд Трамп подвергает предварительные итоги сомнению.