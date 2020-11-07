Байден рассказал о полученных от избирателей мандатах

"С каждым часом становилось понятнее, что американцы различных рас, вероисповеданий и религий … дали нам мандат на действия в отношении COVID, экономики, изменений климата и системного расизма. Они дали ясно понять, что они хотят, чтобы страна объединилась, а не продолжала поляризироваться. Люди заявили о себе 74 миллионами голосов", - сказал Байден, обращаясь к сторонникам в штате Дэлавер в пятницу вечером.