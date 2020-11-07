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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/biden-1583482435.html
Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов
Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов
Кандидат демократов Джо Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на президентских выборах, как требовал президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T07:16
2020-11-07T07:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на президентских выборах, как требовал президент Дональд Трамп.Он заявил также, что американцы не враги друг другу."Мы можем быть оппонентами, но мы не враги, мы все американцы", - сказал Байден.
вашингтон (город)
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов

07:16 07.11.2020
 
© AFP 2020 / Jim WatsonКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AFP 2020 / Jim Watson
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на президентских выборах, как требовал президент Дональд Трамп.
"Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это (подсчеты — ред.) Я не позволю, чтобы это произошло", - сказал Байден.
Он заявил также, что американцы не враги друг другу.
"Мы можем быть оппонентами, но мы не враги, мы все американцы", - сказал Байден.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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