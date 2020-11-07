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Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов

Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на президентских выборах, как требовал президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T07:16

2020-11-07T07:16

2020-11-07T07:16

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на президентских выборах, как требовал президент Дональд Трамп.Он заявил также, что американцы не враги друг другу."Мы можем быть оппонентами, но мы не враги, мы все американцы", - сказал Байден.

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире