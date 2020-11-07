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Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов
Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов
Кандидат демократов Джо Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на президентских выборах, как требовал президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T07:16
2020-11-07T07:16
2020-11-07T07:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на президентских выборах, как требовал президент Дональд Трамп.Он заявил также, что американцы не враги друг другу."Мы можем быть оппонентами, но мы не враги, мы все американцы", - сказал Байден.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире