https://ria.ru/20201107/belaes-1583501007.html

Первый энергоблок БелАЭС вышел на 40-процентную мощность

Первый энергоблок БелАЭС вышел на 40-процентную мощность

Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 мегаватт, сообщает Министерство энергетики Белоруссии. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T11:50

2020-11-07T11:50

2020-11-07T13:30

григорий рапота

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

белорусская аэс

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 мегаватт, сообщает Министерство энергетики Белоруссии."Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40 процентов", — говорится в сообщении.В церемонии по повышению мощности энергоблока принял участие президент Александр Лукашенко, а также госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и российский посол Дмитрий Мезенцев.Глава государства назвал пуск Белорусской АЭС историческим событием.Кроме того, Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" возможность строительства на БелАЭС дополнительных реакторов, а также предложил создать дочернее предприятие российской госкорпорации. Белорусская АЭС заработала 3 ноября. С нее в объединенную энергосистему уже поступило 22 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 миллиона кубометров газа, то есть порядка миллиона долларов.Белорусская АЭС строится в Островце (Гродненская область) с ноября 2013 года. Генподрядчиком строительства выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для станции выбрали передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.АЭС состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 мегаватт. Первый энергоблок планируют ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021-го, второй — в 2022 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/belorussiya-1583500772.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий рапота, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, белорусская аэс, александр лукашенко, в мире