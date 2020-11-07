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Первый энергоблок БелАЭС вышел на 40-процентную мощность
Первый энергоблок БелАЭС вышел на 40-процентную мощность
Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 мегаватт, сообщает Министерство энергетики Белоруссии. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T11:50
2020-11-07T13:30
григорий рапота
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
белорусская аэс
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 мегаватт, сообщает Министерство энергетики Белоруссии."Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40 процентов", — говорится в сообщении.В церемонии по повышению мощности энергоблока принял участие президент Александр Лукашенко, а также госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и российский посол Дмитрий Мезенцев.Глава государства назвал пуск Белорусской АЭС историческим событием.Кроме того, Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" возможность строительства на БелАЭС дополнительных реакторов, а также предложил создать дочернее предприятие российской госкорпорации. Белорусская АЭС заработала 3 ноября. С нее в объединенную энергосистему уже поступило 22 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 миллиона кубометров газа, то есть порядка миллиона долларов.Белорусская АЭС строится в Островце (Гродненская область) с ноября 2013 года. Генподрядчиком строительства выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для станции выбрали передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.АЭС состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 мегаватт. Первый энергоблок планируют ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021-го, второй — в 2022 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/belorussiya-1583500772.html
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григорий рапота, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, белорусская аэс, александр лукашенко, в мире

Первый энергоблок БелАЭС вышел на 40-процентную мощность

11:50 07.11.2020 (обновлено: 13:30 07.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
"Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 мегаватт, сообщает Министерство энергетики Белоруссии.
"Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40 процентов", — говорится в сообщении.
В церемонии по повышению мощности энергоблока принял участие президент Александр Лукашенко, а также госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и российский посол Дмитрий Мезенцев.
Глава государства назвал пуск Белорусской АЭС историческим событием.
"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой", — сказал он.
Кроме того, Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" возможность строительства на БелАЭС дополнительных реакторов, а также предложил создать дочернее предприятие российской госкорпорации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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"Стали ядерной державой". Лукашенко высказался о запуске БелАЭС
Белорусская АЭС заработала 3 ноября. С нее в объединенную энергосистему уже поступило 22 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 миллиона кубометров газа, то есть порядка миллиона долларов.
Белорусская АЭС строится в Островце (Гродненская область) с ноября 2013 года. Генподрядчиком строительства выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для станции выбрали передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
АЭС состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 мегаватт. Первый энергоблок планируют ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021-го, второй — в 2022 году.
 
Григорий РапотаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БелоруссияБелорусская АЭСАлександр ЛукашенкоВ мире
 
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