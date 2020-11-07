https://ria.ru/20201107/bayden-1583561732.html

У Белого дома собрались сторонники Байдена

У Белого дома собрались сторонники Байдена

Многотысячная толпа собирается у Белого дома в американской столице, чтобы отпраздновать победу на выборах президента кандидата от демократов Джо Байдена,... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:59

2020-11-07T21:59

2020-11-07T22:32

выборы президента сша — 2020

вашингтон

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Многотысячная толпа собирается у Белого дома в американской столице, чтобы отпраздновать победу на выборах президента кандидата от демократов Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости.Американцы заполнили 16-ю улицу прилегающую к резиденции главы государства. Они держат в руках звездно-полосатые флаги и "Байден-2020", а также плакаты "Ты уволен". Полиция перекрыла дороги в радиусе двух кварталов. На прилегающих улицах затруднено движение.Возле Белого дома тысячи человек, огромное количество телерепортёров. Дежурят правоохранители.Люди обнимаются и поздравляют друг друга, некоторые плачут. Много флагов США. Некоторые пришли с плакатами: "Пока, Дональд!" Некоторые жители Вашингтона пришли с детьми, другие с собаками. Атмосфера мирная, конфликтов не возникает, полиция ведет себя корректно.Большинство собравшихся празднуют именно победу Байдена, но есть и те, кого радует сам факт завершения тяжелой предвыборной кампании, которая добавила нации беспокойства на фоне эпидемии коронавируса и экономического кризиса. "Это победа для Америки", - сказал один из пришедших к Белому дому.

вашингтон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, джо байден, в мире