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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/bayden-1583561732.html
У Белого дома собрались сторонники Байдена
У Белого дома собрались сторонники Байдена
Многотысячная толпа собирается у Белого дома в американской столице, чтобы отпраздновать победу на выборах президента кандидата от демократов Джо Байдена,... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:59
2020-11-07T22:32
выборы президента сша — 2020
вашингтон
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Многотысячная толпа собирается у Белого дома в американской столице, чтобы отпраздновать победу на выборах президента кандидата от демократов Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости.Американцы заполнили 16-ю улицу прилегающую к резиденции главы государства. Они держат в руках звездно-полосатые флаги и "Байден-2020", а также плакаты "Ты уволен". Полиция перекрыла дороги в радиусе двух кварталов. На прилегающих улицах затруднено движение.Возле Белого дома тысячи человек, огромное количество телерепортёров. Дежурят правоохранители.Люди обнимаются и поздравляют друг друга, некоторые плачут. Много флагов США. Некоторые пришли с плакатами: "Пока, Дональд!" Некоторые жители Вашингтона пришли с детьми, другие с собаками. Атмосфера мирная, конфликтов не возникает, полиция ведет себя корректно.Большинство собравшихся празднуют именно победу Байдена, но есть и те, кого радует сам факт завершения тяжелой предвыборной кампании, которая добавила нации беспокойства на фоне эпидемии коронавируса и экономического кризиса. "Это победа для Америки", - сказал один из пришедших к Белому дому.
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вашингтон, джо байден, в мире

У Белого дома собрались сторонники Байдена

21:59 07.11.2020 (обновлено: 22:32 07.11.2020)
 
© REUTERS / Carlo AllegriСторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы
Сторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Многотысячная толпа собирается у Белого дома в американской столице, чтобы отпраздновать победу на выборах президента кандидата от демократов Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости.
Американцы заполнили 16-ю улицу прилегающую к резиденции главы государства. Они держат в руках звездно-полосатые флаги и "Байден-2020", а также плакаты "Ты уволен". Полиция перекрыла дороги в радиусе двух кварталов. На прилегающих улицах затруднено движение.
Возле Белого дома тысячи человек, огромное количество телерепортёров. Дежурят правоохранители.
Люди обнимаются и поздравляют друг друга, некоторые плачут. Много флагов США. Некоторые пришли с плакатами: "Пока, Дональд!" Некоторые жители Вашингтона пришли с детьми, другие с собаками. Атмосфера мирная, конфликтов не возникает, полиция ведет себя корректно.
Большинство собравшихся празднуют именно победу Байдена, но есть и те, кого радует сам факт завершения тяжелой предвыборной кампании, которая добавила нации беспокойства на фоне эпидемии коронавируса и экономического кризиса. "Это победа для Америки", - сказал один из пришедших к Белому дому.
 
Выборы президента США — 2020ВашингтонДжо БайденВ мире
 
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