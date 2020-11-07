У Белого дома собрались сторонники Байдена
21:59 07.11.2020 (обновлено: 22:32 07.11.2020)
© REUTERS / Carlo AllegriСторонники Джо Байдена радуются сообщениям СМИ о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Многотысячная толпа собирается у Белого дома в американской столице, чтобы отпраздновать победу на выборах президента кандидата от демократов Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости.
Американцы заполнили 16-ю улицу прилегающую к резиденции главы государства. Они держат в руках звездно-полосатые флаги и "Байден-2020", а также плакаты "Ты уволен". Полиция перекрыла дороги в радиусе двух кварталов. На прилегающих улицах затруднено движение.
Возле Белого дома тысячи человек, огромное количество телерепортёров. Дежурят правоохранители.
Люди обнимаются и поздравляют друг друга, некоторые плачут. Много флагов США. Некоторые пришли с плакатами: "Пока, Дональд!" Некоторые жители Вашингтона пришли с детьми, другие с собаками. Атмосфера мирная, конфликтов не возникает, полиция ведет себя корректно.
Большинство собравшихся празднуют именно победу Байдена, но есть и те, кого радует сам факт завершения тяжелой предвыборной кампании, которая добавила нации беспокойства на фоне эпидемии коронавируса и экономического кризиса. "Это победа для Америки", - сказал один из пришедших к Белому дому.