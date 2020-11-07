https://ria.ru/20201107/bayden-1583561008.html

Президент Финляндии поздравил Байдена с победой

Президент Финляндии поздравил Байдена с победой

Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:45

2020-11-07T21:45

2020-11-07T21:45

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

саули ниинисте

джо байден

финляндия

сша

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

финляндия

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, саули ниинисте, джо байден, финляндия, сша, в мире