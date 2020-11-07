https://ria.ru/20201107/bayden-1583559263.html
Барак Обама поздравил Байдена с победой на выборах
Барак Обама поздравил Байдена с победой на выборах
Бывший президент США Барак Обама поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с избранием на пост президента и вице-президента США. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:24
2020-11-07T21:24
2020-11-07T22:36
выборы президента сша — 2020
камала харрис
барак обама
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с избранием на пост президента и вице-президента США."Мне не могла выпасть большая честь, чем поздравить нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден. Мне также не могла выпасть большая честь, чем поздравить Камалу Харрис и Дуга Эмхоффа с революционным избранием Камалы на роль нашего следующего вице-президента", - говорится в заявлении Обамы в Twitter.По его словам, когда будут подсчитаны все голоса, у Байдена и Харрис будет "историческая и решительная победа".Обама выразил уверенность, что Байден будет выполнять свою работу в интересах всех американцев, и призвал каждого гражданина США "дать ему шанс и свою поддержку". Экс-президент США также поблагодарил всех, кто помогал штабу Трампа."Мишель (Обама) и я будем помогать нашему следующему президенту и первой леди всеми возможными способами", - говорится в сообщении.По данным телеканала CNN, Обама поздравил Байдена и Харрис с "исторической победой", лично поговорив с каждым из них. Он сообщил им, что гордится их кампанией, которую они проводили в "беспрецедентное время".Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, барак обама, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Бывший президент США Барак Обама
поздравил Джо Байдена
и Камалу Харрис
с избранием на пост президента и вице-президента США.
"Мне не могла выпасть большая честь, чем поздравить нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден. Мне также не могла выпасть большая честь, чем поздравить Камалу Харрис и Дуга Эмхоффа с революционным избранием Камалы на роль нашего следующего вице-президента", - говорится в заявлении Обамы в Twitter
.
По его словам, когда будут подсчитаны все голоса, у Байдена и Харрис будет "историческая и решительная победа".
Обама выразил уверенность, что Байден будет выполнять свою работу в интересах всех американцев, и призвал каждого гражданина США "дать ему шанс и свою поддержку". Экс-президент США также поблагодарил всех, кто помогал штабу Трампа.
"Мишель (Обама) и я будем помогать нашему следующему президенту и первой леди всеми возможными способами", - говорится в сообщении.
По данным телеканала CNN, Обама поздравил Байдена и Харрис с "исторической победой", лично поговорив с каждым из них. Он сообщил им, что гордится их кампанией, которую они проводили в "беспрецедентное время".
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Дональд Трамп
, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.