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Байден обратится к нации
Байден обратится к нации
Кандидат от демократов Джо Байден обратится к нации в субботу в Делавэре в 20.00 по местному времени (4.00 воскресенья мск), говорится в заявлении штаба... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:33
2020-11-07T20:33
2020-11-07T20:48
камала харрис
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден обратится к нации в субботу в Делавэре в 20.00 по местному времени (4.00 воскресенья мск), говорится в заявлении штаба Байдена.С Байденом также будут его жена Джилл, избранный вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф.По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентства AP, победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, джо байден, сша, в мире