https://ria.ru/20201107/bayden-1583553904.html

Байден обратится к нации

Байден обратится к нации

Кандидат от демократов Джо Байден обратится к нации в субботу в Делавэре в 20.00 по местному времени (4.00 воскресенья мск), говорится в заявлении штаба... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T20:33

2020-11-07T20:33

2020-11-07T20:48

камала харрис

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583488308_0:0:2848:1602_1400x0_80_0_0_fe5b4f48e6bd0e2ff37ca6eae3a5c548.jpg

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден обратится к нации в субботу в Делавэре в 20.00 по местному времени (4.00 воскресенья мск), говорится в заявлении штаба Байдена.С Байденом также будут его жена Джилл, избранный вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф.По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентства AP, победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, джо байден, сша, в мире