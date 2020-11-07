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Мэр Лондона поздравил Байдена с победой на президентских выборах
Мэр Лондона поздравил Байдена с победой на президентских выборах
Мэр Лондона Садик Хан поздравил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:30
2020-11-07T20:30
2020-11-07T20:30
выборы президента сша — 2020
садик хан
дональд трамп
джо байден
лондон
сша
в мире
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ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан поздравил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.О своей победе Байден объявил в субботу. Нынешний президент Дональд Трамп заявил, что это объявление преждевременно, поскольку подсчет голосов пока продолжается.Британская Лейбористская партия, к которой принадлежит Хан, традиционно считает себя близкой по взглядам к Демпартии США.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садик хан, дональд трамп, джо байден, лондон, сша, в мире