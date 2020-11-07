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Мэр Лондона поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Мэр Лондона поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Мэр Лондона Садик Хан поздравил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T20:30

2020-11-07T20:30

2020-11-07T20:30

выборы президента сша — 2020

садик хан

дональд трамп

джо байден

лондон

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан поздравил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.О своей победе Байден объявил в субботу. Нынешний президент Дональд Трамп заявил, что это объявление преждевременно, поскольку подсчет голосов пока продолжается.Британская Лейбористская партия, к которой принадлежит Хан, традиционно считает себя близкой по взглядам к Демпартии США.

лондон

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садик хан, дональд трамп, джо байден, лондон, сша, в мире