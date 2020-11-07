https://ria.ru/20201107/bayden-1583523648.html

Британские букмекеры оценили шансы Байдена на победу в 97 процентов

Британские букмекеры оценили шансы Байдена на победу в 97 процентов

Британские букмекерские конторы продолжают однозначно предсказывать победу на выборах президента США кандидату от Демократической партии Джо Байдену. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T15:33

2020-11-07T15:33

2020-11-07T15:36

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583434506_0:384:2959:2048_1400x0_80_0_0_be2fb308d9843d5e210cf0272853483e.jpg

ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британские букмекерские конторы продолжают однозначно предсказывать победу на выборах президента США кандидату от Демократической партии Джо Байдену.Коэффициент на победу Байдена у букмекерской фирмы William Hill составляет 1/16 (то есть на каждые поставленные 16 фунтов стерлингов приходится всего 1 фунт стерлингов выигрыша), что в процентном выражении составляет 94,1% вероятности.У Betfair коэффициент составляет 1/2, то есть вероятность победы Байдены контора оценивает в 96,1%.У SkyBet коэффициент равен 1/33, то есть вероятность равна 97%.В случае победы Трампа, напротив, можно взять большой куш. William Hill оценивает вероятность его победы в 11%, Betfair – в 9%, SkyBet – в 7,7% (на каждый поставленный фунт можно в случае успеха Трампа получить 12 фунтов выигрыша).Аналогичный расклад можно видеть и у других букмекеров.

https://ria.ru/20201107/trump-1583477653.html

https://ria.ru/20201107/biden-1583482435.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире