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СК завел дело после нападений собак на жителей Астрахани
СК завел дело после нападений собак на жителей Астрахани
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Астрахани после нападения бродячих собак на прохожих, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:05
2020-11-07T14:05
астрахань
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Астрахани после нападения бродячих собак на прохожих, сообщает СУСК России по Астраханской области.По версии следствия, в 2020 году в городскую администрацию неоднократно поступали жалобы от местных жителей, а также информация от правоохранителей и контролирующих органов о скоплении безнадзорных собак и их нападениях. Так, с начала года в Астрахани было зарегистрировано более 2 тысяч случаев нападения безнадзорных собак на людей, из которых более 600 - дети.В рамках расследования уголовного дела следователи также проверят версию о возможном нападении бродячих собак на 72-летнего астраханца, тело которого было обнаружено в камышах на улице Набережной Казачьего Ерика в Астрахани.
https://ria.ru/20201107/priyut-1583494826.html
астрахань
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астрахань, астраханская область, происшествия

СК завел дело после нападений собак на жителей Астрахани

14:05 07.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Астрахани после нападения бродячих собак на прохожих, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"Следственными органами СК России по Астраханской области расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц "Город Астрахань" по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 2020 году в городскую администрацию неоднократно поступали жалобы от местных жителей, а также информация от правоохранителей и контролирующих органов о скоплении безнадзорных собак и их нападениях. Так, с начала года в Астрахани было зарегистрировано более 2 тысяч случаев нападения безнадзорных собак на людей, из которых более 600 - дети.
В рамках расследования уголовного дела следователи также проверят версию о возможном нападении бродячих собак на 72-летнего астраханца, тело которого было обнаружено в камышах на улице Набережной Казачьего Ерика в Астрахани.
 
АстраханьАстраханская областьПроисшествия
 
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