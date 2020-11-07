https://ria.ru/20201107/astrakhan-1583514829.html

СК завел дело после нападений собак на жителей Астрахани

СК завел дело после нападений собак на жителей Астрахани

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Астрахани после нападения бродячих собак на прохожих, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:05

2020-11-07T14:05

2020-11-07T14:05

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Астрахани после нападения бродячих собак на прохожих, сообщает СУСК России по Астраханской области.По версии следствия, в 2020 году в городскую администрацию неоднократно поступали жалобы от местных жителей, а также информация от правоохранителей и контролирующих органов о скоплении безнадзорных собак и их нападениях. Так, с начала года в Астрахани было зарегистрировано более 2 тысяч случаев нападения безнадзорных собак на людей, из которых более 600 - дети.В рамках расследования уголовного дела следователи также проверят версию о возможном нападении бродячих собак на 72-летнего астраханца, тело которого было обнаружено в камышах на улице Набережной Казачьего Ерика в Астрахани.

https://ria.ru/20201107/priyut-1583494826.html

астрахань

астраханская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, астраханская область, происшествия