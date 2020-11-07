В Тюменской области наградили лучших работников АПК по итогам 2020 года
© РИА Новости / Александр КряжевУборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края
ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Более 100 сельхозпредприятий и работников АПК Тюменской области признаны победителями соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года в 60 номинациях; церемония награждения призеров впервые была проведена в онлайн формате, сообщает департамент АПК региона.
К прямой трансляции из импровизированной студии ДК "Нефтяник" с заместителем губернатора, директором департамента АПК Тюменской области Владимиром Чейметовым и известным ведущим Дмитрием Губерниевым подключились несколько тысяч жителей области.
По результатам соревнования среди муниципальных районов и городских округов наивысших показателей в 2020 году достиг Заводоуковский городской округ, его представителям вручено переходящее знамя губернатора. Округ также занял первое место в соревновании муниципальных районов в первой сельскохозяйственной зоне области. За эту победу ему присуждена денежная премия в размере 1,2 миллиона рублей.
Диплом и денежную премию в 900 тысяч рублей за второе место получил Исетский район, третьим стал Тюменский район, ему присуждена премия в 700 тысяч рублей.
Во второй сельскохозяйственной зоне в тройку лидеров вошли Упоровский район, Голышмановский городской округ и Нижнетавдинский район, в третьей зоне - Сладковский, Абатский и Аромашевский районы.