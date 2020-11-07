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В Тюменской области наградили лучших работников АПК по итогам 2020 года

В Тюменской области наградили лучших работников АПК по итогам 2020 года

Более 100 сельхозпредприятий и работников АПК Тюменской области признаны победителями соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года в 60... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:52

2020-11-07T13:52

2020-11-07T13:52

тюменская область

дмитрий губерниев

нижнетавдинский район

тюменская область

тюменский район

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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Более 100 сельхозпредприятий и работников АПК Тюменской области признаны победителями соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года в 60 номинациях; церемония награждения призеров впервые была проведена в онлайн формате, сообщает департамент АПК региона.К прямой трансляции из импровизированной студии ДК "Нефтяник" с заместителем губернатора, директором департамента АПК Тюменской области Владимиром Чейметовым и известным ведущим Дмитрием Губерниевым подключились несколько тысяч жителей области.По результатам соревнования среди муниципальных районов и городских округов наивысших показателей в 2020 году достиг Заводоуковский городской округ, его представителям вручено переходящее знамя губернатора. Округ также занял первое место в соревновании муниципальных районов в первой сельскохозяйственной зоне области. За эту победу ему присуждена денежная премия в размере 1,2 миллиона рублей.Диплом и денежную премию в 900 тысяч рублей за второе место получил Исетский район, третьим стал Тюменский район, ему присуждена премия в 700 тысяч рублей.Во второй сельскохозяйственной зоне в тройку лидеров вошли Упоровский район, Голышмановский городской округ и Нижнетавдинский район, в третьей зоне - Сладковский, Абатский и Аромашевский районы.

https://ria.ru/20201105/shkola-1583234701.html

нижнетавдинский район

тюменская область

тюменский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий губерниев, нижнетавдинский район, тюменская область, тюменский район