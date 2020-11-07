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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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В Тюменской области наградили лучших работников АПК по итогам 2020 года
В Тюменской области наградили лучших работников АПК по итогам 2020 года
Более 100 сельхозпредприятий и работников АПК Тюменской области признаны победителями соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года в 60... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:52
2020-11-07T13:52
тюменская область
дмитрий губерниев
нижнетавдинский район
тюменская область
тюменский район
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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Более 100 сельхозпредприятий и работников АПК Тюменской области признаны победителями соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года&nbsp;в 60 номинациях; церемония награждения призеров впервые была проведена в онлайн формате, сообщает департамент АПК региона.К прямой трансляции из импровизированной студии ДК "Нефтяник" с заместителем губернатора, директором департамента АПК Тюменской области Владимиром Чейметовым и известным ведущим Дмитрием Губерниевым&nbsp;подключились несколько тысяч жителей области.По результатам соревнования среди муниципальных районов и городских округов наивысших показателей в 2020 году достиг Заводоуковский городской округ, его представителям вручено переходящее&nbsp;знамя&nbsp;губернатора. Округ также занял первое место в соревновании муниципальных районов в первой сельскохозяйственной зоне&nbsp;области. За эту победу ему&nbsp;присуждена денежная премия в размере 1,2 миллиона&nbsp;рублей.Диплом и денежную премию в 900 тысяч рублей за второе место получил Исетский район, третьим стал Тюменский район,&nbsp;ему присуждена премия&nbsp;в 700 тысяч рублей.Во второй сельскохозяйственной зоне в тройку лидеров вошли Упоровский район, Голышмановский&nbsp;городской&nbsp;округ и Нижнетавдинский район, в&nbsp;третьей зоне - Сладковский, Абатский и Аромашевский районы.
https://ria.ru/20201105/shkola-1583234701.html
нижнетавдинский район
тюменская область
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дмитрий губерниев, нижнетавдинский район, тюменская область, тюменский район

В Тюменской области наградили лучших работников АПК по итогам 2020 года

13:52 07.11.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевУборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края
Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Более 100 сельхозпредприятий и работников АПК Тюменской области признаны победителями соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года в 60 номинациях; церемония награждения призеров впервые была проведена в онлайн формате, сообщает департамент АПК региона.
К прямой трансляции из импровизированной студии ДК "Нефтяник" с заместителем губернатора, директором департамента АПК Тюменской области Владимиром Чейметовым и известным ведущим Дмитрием Губерниевым подключились несколько тысяч жителей области.
По результатам соревнования среди муниципальных районов и городских округов наивысших показателей в 2020 году достиг Заводоуковский городской округ, его представителям вручено переходящее знамя губернатора. Округ также занял первое место в соревновании муниципальных районов в первой сельскохозяйственной зоне области. За эту победу ему присуждена денежная премия в размере 1,2 миллиона рублей.
Диплом и денежную премию в 900 тысяч рублей за второе место получил Исетский район, третьим стал Тюменский район, ему присуждена премия в 700 тысяч рублей.
Во второй сельскохозяйственной зоне в тройку лидеров вошли Упоровский район, Голышмановский городской округ и Нижнетавдинский район, в третьей зоне - Сладковский, Абатский и Аромашевский районы.
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 17:57Тюменская область
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Тюменская областьДмитрий ГуберниевНижнетавдинский районТюменская областьТюменский район
 
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