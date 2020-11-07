https://ria.ru/20201107/amnistiya-1583544592.html

Москалькова надеется на амнистию осужденных в США россиян после выборов

Москалькова надеется на амнистию осужденных в США россиян после выборов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на амнистию осуждённых россиян в США избранным президентом, передаёт пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:06

2020-11-07T19:06

2020-11-07T19:06

россия

богдана осипова

мария бутина

татьяна москалькова

константин ярошенко

виктор бут

сша

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на амнистию осуждённых россиян в США избранным президентом, передаёт пресс-служба омбудсмена."В США продолжается подсчет голосов после прошедших президентских выборов. Это судьбоносное событие всегда дает надежду на изменения во всех сегментах общественно-политической жизни, в том числе и в первую очередь в правочеловеческой сфере. Хочу надеяться, что избранный президент США воспользуется своим правом амнистии в отношении осужденных россиян. Это был бы не только акт гуманизма по отношению к этим людям, но и проявление милосердия к их семьям – родителям, женам, детям. Это был бы знак доброй надежды на приоритет человечности и доброты", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.Омбудсмен добавила, что находится в постоянном диалоге с американскими властями по вопросам судеб российских граждан, отбывавших или по сей день отбывающих наказание по приговору американских судов: Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Виктора Бута, Богданы Осиповой и других.

https://ria.ru/20201106/osipova-1583464240.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, богдана осипова, мария бутина, татьяна москалькова, константин ярошенко, виктор бут, сша, в мире