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Москалькова надеется на амнистию осужденных в США россиян после выборов
Москалькова надеется на амнистию осужденных в США россиян после выборов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на амнистию осуждённых россиян в США избранным президентом, передаёт пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:06
2020-11-07T19:06
россия
богдана осипова
мария бутина
татьяна москалькова
константин ярошенко
виктор бут
сша
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на амнистию осуждённых россиян в США избранным президентом, передаёт пресс-служба омбудсмена."В США продолжается подсчет голосов после прошедших президентских выборов. Это судьбоносное событие всегда дает надежду на изменения во всех сегментах общественно-политической жизни, в том числе и в первую очередь в правочеловеческой сфере. Хочу надеяться, что избранный президент США воспользуется своим правом амнистии в отношении осужденных россиян. Это был бы не только акт гуманизма по отношению к этим людям, но и проявление милосердия к их семьям – родителям, женам, детям. Это был бы знак доброй надежды на приоритет человечности и доброты", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.Омбудсмен добавила, что находится в постоянном диалоге с американскими властями по вопросам судеб российских граждан, отбывавших или по сей день отбывающих наказание по приговору американских судов: Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Виктора Бута, Богданы Осиповой и других.
https://ria.ru/20201106/osipova-1583464240.html
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россия, богдана осипова, мария бутина, татьяна москалькова, константин ярошенко, виктор бут, сша, в мире

Москалькова надеется на амнистию осужденных в США россиян после выборов

19:06 07.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на амнистию осуждённых россиян в США избранным президентом, передаёт пресс-служба омбудсмена.
"В США продолжается подсчет голосов после прошедших президентских выборов. Это судьбоносное событие всегда дает надежду на изменения во всех сегментах общественно-политической жизни, в том числе и в первую очередь в правочеловеческой сфере. Хочу надеяться, что избранный президент США воспользуется своим правом амнистии в отношении осужденных россиян. Это был бы не только акт гуманизма по отношению к этим людям, но и проявление милосердия к их семьям – родителям, женам, детям. Это был бы знак доброй надежды на приоритет человечности и доброты", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.
Омбудсмен добавила, что находится в постоянном диалоге с американскими властями по вопросам судеб российских граждан, отбывавших или по сей день отбывающих наказание по приговору американских судов: Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Виктора Бута, Богданы Осиповой и других.
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РоссияБогдана ОсиповаМария БутинаТатьяна МоскальковаКонстантин ЯрошенкоВиктор БутСШАВ мире
 
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