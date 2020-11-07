https://ria.ru/20201107/amnistiya-1583544592.html
Москалькова надеется на амнистию осужденных в США россиян после выборов
Москалькова надеется на амнистию осужденных в США россиян после выборов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на амнистию осуждённых россиян в США избранным президентом, передаёт пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:06
2020-11-07T19:06
2020-11-07T19:06
россия
богдана осипова
мария бутина
татьяна москалькова
константин ярошенко
виктор бут
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574395874_0:28:3154:1802_1400x0_80_0_0_4a176155126b305521d95a592a565163.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на амнистию осуждённых россиян в США избранным президентом, передаёт пресс-служба омбудсмена."В США продолжается подсчет голосов после прошедших президентских выборов. Это судьбоносное событие всегда дает надежду на изменения во всех сегментах общественно-политической жизни, в том числе и в первую очередь в правочеловеческой сфере. Хочу надеяться, что избранный президент США воспользуется своим правом амнистии в отношении осужденных россиян. Это был бы не только акт гуманизма по отношению к этим людям, но и проявление милосердия к их семьям – родителям, женам, детям. Это был бы знак доброй надежды на приоритет человечности и доброты", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.Омбудсмен добавила, что находится в постоянном диалоге с американскими властями по вопросам судеб российских граждан, отбывавших или по сей день отбывающих наказание по приговору американских судов: Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Виктора Бута, Богданы Осиповой и других.
https://ria.ru/20201106/osipova-1583464240.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574395874_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4bb52024a7990e1f9382d972c71171ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, богдана осипова, мария бутина, татьяна москалькова, константин ярошенко, виктор бут, сша, в мире