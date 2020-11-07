https://ria.ru/20201107/aktsiya-1583503466.html

В Минске милиция стянула дополнительные силы к месту акции "марш медиков"

В Минске милиция стянула дополнительные силы к месту акции "марш медиков"

Правоохранители Белоруссии стянули дополнительные силы к предполагаемому месту проведения несанкционированной акции протеста "марш медиков" в районе станции... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:21

2020-11-07T12:21

2020-11-07T12:21

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии стянули дополнительные силы к предполагаемому месту проведения несанкционированной акции протеста "марш медиков" в районе станции метро "Академия наук", передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиция призвала белорусских медицинских работников, не согласных с политикой действующих властей республики и итогами президентских выборов, принять участие в субботу в несанкционированной акции возле первой Городской клинической больницы в Минске. Начало акции намечено на 12.00 (совпадает с мск).До начала несанкционированного массового мероприятия на стоянке возле больницы заметно значительное милицейское усиление, припаркованы микроавтобусы, автозаки, легковые автомобили правоохранителей, городской автобус, в котором, предположительно, находятся силовики. Милиционеры выборочно проверяют документы у проходящих граждан.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201106/lukashenko-1583441062.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире