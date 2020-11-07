В Минске милиция стянула дополнительные силы к месту акции "марш медиков"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии стянули дополнительные силы к предполагаемому месту проведения несанкционированной акции протеста "марш медиков" в районе станции метро "Академия наук", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиция призвала белорусских медицинских работников, не согласных с политикой действующих властей республики и итогами президентских выборов, принять участие в субботу в несанкционированной акции возле первой Городской клинической больницы в Минске. Начало акции намечено на 12.00 (совпадает с мск).
До начала несанкционированного массового мероприятия на стоянке возле больницы заметно значительное милицейское усиление, припаркованы микроавтобусы, автозаки, легковые автомобили правоохранителей, городской автобус, в котором, предположительно, находятся силовики. Милиционеры выборочно проверяют документы у проходящих граждан.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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