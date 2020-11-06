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https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583436053.html
Жириновский назвал творчество Жванецкого общечеловеческим
Жириновский назвал творчество Жванецкого общечеловеческим
Афоризмы сатирика Михаила Жванецкого приобретали гражданское, политическое и общечеловеческое звучание, они написаны для любого общества и исторического... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:30
2020-11-06T18:30
культура
умер михаил жванецкий
лдпр
михаил жванецкий
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Афоризмы сатирика Михаила Жванецкого приобретали гражданское, политическое и общечеловеческое звучание, они написаны для любого общества и исторического периода, и в этом его гениальность, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет."Он все превращал в такие афоризмы, которые имели гражданское звучание, политическое, экономическое, семейное… Злой сатиры не было в его выступлениях, все такое человеческое. Как происходит в нашей жизни. И он никогда не опускался до чего-то бытового… Все, что он создал, нам помогает в жизни. Тут нет ни царского периода, ни советского, все общечеловеческое. Эти афоризмы для любого общества, для любого исторического периода. В этом его гениальность", - сказал Жириновский в эфире телеканал "Россия 24".Он также выразил уверенность в том, что память о писателе останется надолго."Замены ему нет. У нас огромное количество представлений, там огромное количество артистов — замечательные все, но второго Жванецкого нет", - сказал Жириновский.
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умер михаил жванецкий, лдпр, михаил жванецкий, владимир жириновский, общество

Жириновский назвал творчество Жванецкого общечеловеческим

18:30 06.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы "Дежурный по стране" для эфира телеканала "Россия"
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы Дежурный по стране для эфира телеканала Россия - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Афоризмы сатирика Михаила Жванецкого приобретали гражданское, политическое и общечеловеческое звучание, они написаны для любого общества и исторического периода, и в этом его гениальность, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
"Он все превращал в такие афоризмы, которые имели гражданское звучание, политическое, экономическое, семейное… Злой сатиры не было в его выступлениях, все такое человеческое. Как происходит в нашей жизни. И он никогда не опускался до чего-то бытового… Все, что он создал, нам помогает в жизни. Тут нет ни царского периода, ни советского, все общечеловеческое. Эти афоризмы для любого общества, для любого исторического периода. В этом его гениальность", - сказал Жириновский в эфире телеканал "Россия 24".
Он также выразил уверенность в том, что память о писателе останется надолго.
"Замены ему нет. У нас огромное количество представлений, там огромное количество артистов — замечательные все, но второго Жванецкого нет", - сказал Жириновский.
Михаил Жванецкий. Монолог Турникеты. 1982 год - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 18:22Культура
Любимый одессит: скончался Михаил ЖванецкийНа 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.
 
КультураУмер Михаил ЖванецкийЛДПРМихаил ЖванецкийВладимир ЖириновскийОбщество
 
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