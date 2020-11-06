Жириновский назвал творчество Жванецкого общечеловеческим
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы "Дежурный по стране" для эфира телеканала "Россия"
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Афоризмы сатирика Михаила Жванецкого приобретали гражданское, политическое и общечеловеческое звучание, они написаны для любого общества и исторического периода, и в этом его гениальность, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
"Он все превращал в такие афоризмы, которые имели гражданское звучание, политическое, экономическое, семейное… Злой сатиры не было в его выступлениях, все такое человеческое. Как происходит в нашей жизни. И он никогда не опускался до чего-то бытового… Все, что он создал, нам помогает в жизни. Тут нет ни царского периода, ни советского, все общечеловеческое. Эти афоризмы для любого общества, для любого исторического периода. В этом его гениальность", - сказал Жириновский в эфире телеканал "Россия 24".
Он также выразил уверенность в том, что память о писателе останется надолго.
"Замены ему нет. У нас огромное количество представлений, там огромное количество артистов — замечательные все, но второго Жванецкого нет", - сказал Жириновский.
Вчера, 18:22КультураЛюбимый одессит: скончался Михаил ЖванецкийНа 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.