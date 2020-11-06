https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583436053.html

Жириновский назвал творчество Жванецкого общечеловеческим

Жириновский назвал творчество Жванецкого общечеловеческим

Афоризмы сатирика Михаила Жванецкого приобретали гражданское, политическое и общечеловеческое звучание, они написаны для любого общества и исторического... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:30

2020-11-06T18:30

2020-11-06T18:30

культура

умер михаил жванецкий

лдпр

михаил жванецкий

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Афоризмы сатирика Михаила Жванецкого приобретали гражданское, политическое и общечеловеческое звучание, они написаны для любого общества и исторического периода, и в этом его гениальность, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет."Он все превращал в такие афоризмы, которые имели гражданское звучание, политическое, экономическое, семейное… Злой сатиры не было в его выступлениях, все такое человеческое. Как происходит в нашей жизни. И он никогда не опускался до чего-то бытового… Все, что он создал, нам помогает в жизни. Тут нет ни царского периода, ни советского, все общечеловеческое. Эти афоризмы для любого общества, для любого исторического периода. В этом его гениальность", - сказал Жириновский в эфире телеканал "Россия 24".Он также выразил уверенность в том, что память о писателе останется надолго."Замены ему нет. У нас огромное количество представлений, там огромное количество артистов — замечательные все, но второго Жванецкого нет", - сказал Жириновский.

https://ria.ru/20201106/lyubimyy-odessit-skonchalsya-mikhail-zhvanetskiy-1583433650.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, лдпр, михаил жванецкий, владимир жириновский, общество