https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html

Биография Михаила Жванецкого

Биография Михаила Жванецкого

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:33

2020-11-06T16:33

2020-11-06T17:05

умер михаил жванецкий

михаил жванецкий

справки

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Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе (Украина) в семье врачей.В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота (ныне Одесский национальный морской университет) по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов". В студенческие годы он участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял.С 1956 года работал в Одесском морском торговом порту сменным механиком, затем инженером по подъемно-транспортным механизмам на одесском заводе "Продмаш". В 1960 году перешел на работу в Центральное проектно-конструкторское бюро.В 1964-1969 годах работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. С Райкиным Жванецкий познакомился в 1963 году во время гастролей театра в Одессе, произведения начинающего литератора были включены в репертуар театра, а в 1964 году Жванецкий занял должность заведующего литературной частью театра миниатюр. Вместе с Михаилом Жванецким Райкин поставил в 1969 году программу "Светофор", в которой впервые прозвучали легендарные миниатюры "Авас", "Дефицит", "Век техники".В период работы в театре Жванецкий сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов.В 1970 году Михаил Жванецкий вместе с Карцевым и Ильиченко создали в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1972 году Жванецкого пригласили в Московский театр миниатюр (впоследствии "Эрмитаж") на должность помощника главного режиссера. В эти годы он приобрел всесоюзную известность.В 1972-1974 годах Михаил Жванецкий был режиссером-постановщиком Государственного концертно-гастрольного объединения "Росконцерт".В 1981-1983 годах работал литературным сотрудником в издательстве "Молодая гвардия".В 1988 году Михаил Жванецкий создал и возглавил Московский театр миниатюр. В театре по произведениям сатирика были созданы спектакли "Птичий полет" (1988), "Избранное" (1988), "Политическое кабаре" (1989), "Моя Одесса" (1994), "Престарелый сорванец" (1999) и другие.Михаил Жванецкий написал книги: "Встречи на улицах" (1982), "Год за два" (1987), "Когда нужны герои" (1992), "Моя Одесса" (1993) и других. В 2001 году в издательстве "Время" вышло четырехтомное "Собрание произведений" Михаила Жванецкого, а в 2006 году – пятый том "Собрания произведений" под названием "XXI век".В последние годы Михаил Жванецкий был ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на телеканале "Россия 1".Он был членом Союза писателей СССР (1978-1991), Союза писателей России (1992), а также входил в Союз писателей Москвы.В начале октября 2020 года Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления.6 ноября 2020 года Михаил Жванецкий скончался.Михаил Жванецкий был удостоен различных званий и наград. В 2012 году ему было присвоено звание Народный артист России. Сатирик также являлся народным артистом Украины (1999).В 2001 году Жванецкому было присвоено звание Заслуженный деятель искусств РФ.Он был награжден российскими орденами Дружбы народов (1994), "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III (2019) степени.Жванецкий был лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства (2001). Был удостоен независимой премии "Триумф" (1994).Михаил Жванецкий также был президентом Всемирного клуба одесситов и являлся почетным гражданином города Одессы (1997). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, михаил жванецкий, справки