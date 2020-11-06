Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
Биография Михаила Жванецкого
Биография Михаила Жванецкого
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:33
2020-11-06T17:05
умер михаил жванецкий
михаил жванецкий
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583394429_0:364:2992:2047_1400x0_80_0_0_e3967474799d1f46c7eacb8b868d48a1.jpg
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе (Украина) в семье врачей.В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота (ныне Одесский национальный морской университет) по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов". В студенческие годы он участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял.С 1956 года работал в Одесском морском торговом порту сменным механиком, затем инженером по подъемно-транспортным механизмам на одесском заводе "Продмаш". В 1960 году перешел на работу в Центральное проектно-конструкторское бюро.В 1964-1969 годах работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. С Райкиным Жванецкий познакомился в 1963 году во время гастролей театра в Одессе, произведения начинающего литератора были включены в репертуар театра, а в 1964 году Жванецкий занял должность заведующего литературной частью театра миниатюр. Вместе с Михаилом Жванецким Райкин поставил в 1969 году программу "Светофор", в которой впервые прозвучали легендарные миниатюры "Авас", "Дефицит", "Век техники".В период работы в театре Жванецкий сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов.В 1970 году Михаил Жванецкий вместе с Карцевым и Ильиченко создали в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1972 году Жванецкого пригласили в Московский театр миниатюр (впоследствии "Эрмитаж") на должность помощника главного режиссера. В эти годы он приобрел всесоюзную известность.В 1972-1974 годах Михаил Жванецкий был режиссером-постановщиком Государственного концертно-гастрольного объединения "Росконцерт".В 1981-1983 годах работал литературным сотрудником в издательстве "Молодая гвардия".В 1988 году Михаил Жванецкий создал и возглавил Московский театр миниатюр. В театре по произведениям сатирика были созданы спектакли "Птичий полет" (1988), "Избранное" (1988), "Политическое кабаре" (1989), "Моя Одесса" (1994), "Престарелый сорванец" (1999) и другие.Михаил Жванецкий написал книги: "Встречи на улицах" (1982), "Год за два" (1987), "Когда нужны герои" (1992), "Моя Одесса" (1993) и других. В 2001 году в издательстве "Время" вышло четырехтомное "Собрание произведений" Михаила Жванецкого, а в 2006 году – пятый том "Собрания произведений" под названием "XXI век".В последние годы Михаил Жванецкий был ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на телеканале "Россия 1".Он был членом Союза писателей СССР (1978-1991), Союза писателей России (1992), а также входил в Союз писателей Москвы.В начале октября 2020 года Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления.6 ноября 2020 года Михаил Жванецкий скончался.Михаил Жванецкий был удостоен различных званий и наград. В 2012 году ему было присвоено звание Народный артист России. Сатирик также являлся народным артистом Украины (1999).В 2001 году Жванецкому было присвоено звание Заслуженный деятель искусств РФ.Он был награжден российскими орденами Дружбы народов (1994), "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III (2019) степени.Жванецкий был лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства (2001). Был удостоен независимой премии "Триумф" (1994).Михаил Жванецкий также был президентом Всемирного клуба одесситов и являлся почетным гражданином города Одессы (1997). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583394429_274:252:2667:2047_1400x0_80_0_0_87beabc938865a4cbfaf4c1c64443b13.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер михаил жванецкий, михаил жванецкий, справки

Биография Михаила Жванецкого

16:33 06.11.2020 (обновлено: 17:05 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий на премьере фильма "Юморист"
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на премьере фильма Юморист - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе (Украина) в семье врачей.
В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота (ныне Одесский национальный морской университет) по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов". В студенческие годы он участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял.
С 1956 года работал в Одесском морском торговом порту сменным механиком, затем инженером по подъемно-транспортным механизмам на одесском заводе "Продмаш". В 1960 году перешел на работу в Центральное проектно-конструкторское бюро.
В 1964-1969 годах работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. С Райкиным Жванецкий познакомился в 1963 году во время гастролей театра в Одессе, произведения начинающего литератора были включены в репертуар театра, а в 1964 году Жванецкий занял должность заведующего литературной частью театра миниатюр. Вместе с Михаилом Жванецким Райкин поставил в 1969 году программу "Светофор", в которой впервые прозвучали легендарные миниатюры "Авас", "Дефицит", "Век техники".
В период работы в театре Жванецкий сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов.
В 1970 году Михаил Жванецкий вместе с Карцевым и Ильиченко создали в Одессе Театр миниатюр при филармонии.
В 1972 году Жванецкого пригласили в Московский театр миниатюр (впоследствии "Эрмитаж") на должность помощника главного режиссера. В эти годы он приобрел всесоюзную известность.
В 1972-1974 годах Михаил Жванецкий был режиссером-постановщиком Государственного концертно-гастрольного объединения "Росконцерт".
В 1981-1983 годах работал литературным сотрудником в издательстве "Молодая гвардия".
В 1988 году Михаил Жванецкий создал и возглавил Московский театр миниатюр. В театре по произведениям сатирика были созданы спектакли "Птичий полет" (1988), "Избранное" (1988), "Политическое кабаре" (1989), "Моя Одесса" (1994), "Престарелый сорванец" (1999) и другие.
Михаил Жванецкий написал книги: "Встречи на улицах" (1982), "Год за два" (1987), "Когда нужны герои" (1992), "Моя Одесса" (1993) и других. В 2001 году в издательстве "Время" вышло четырехтомное "Собрание произведений" Михаила Жванецкого, а в 2006 году – пятый том "Собрания произведений" под названием "XXI век".
В последние годы Михаил Жванецкий был ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на телеканале "Россия 1".
Он был членом Союза писателей СССР (1978-1991), Союза писателей России (1992), а также входил в Союз писателей Москвы.
В начале октября 2020 года Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления.
6 ноября 2020 года Михаил Жванецкий скончался.
Михаил Жванецкий был удостоен различных званий и наград. В 2012 году ему было присвоено звание Народный артист России. Сатирик также являлся народным артистом Украины (1999).
В 2001 году Жванецкому было присвоено звание Заслуженный деятель искусств РФ.
Он был награжден российскими орденами Дружбы народов (1994), "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III (2019) степени.
Жванецкий был лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства (2001). Был удостоен независимой премии "Триумф" (1994).
Михаил Жванецкий также был президентом Всемирного клуба одесситов и являлся почетным гражданином города Одессы (1997).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Умер Михаил ЖванецкийМихаил ЖванецкийСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Лента новостейМолния