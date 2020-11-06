https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583386437.html

Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:34

2020-11-06T15:34

2020-11-06T16:30

умер михаил жванецкий

культура

михаил жванецкий

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщила Алла Пугачева. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", — написала она в Instagram.Жванецкому было 86 лет. В начале октября он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие. Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком по кранам.В студенческие годы начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин, а через некоторое время он пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему всесоюзную известность. Выступал писатель и самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.Жванецкий — автор более чем десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583390611.html

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583391957.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, михаил жванецкий