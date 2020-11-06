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https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583386437.html
Умер Михаил Жванецкий
Умер Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:34
2020-11-06T16:30
умер михаил жванецкий
культура
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщила Алла Пугачева. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", — написала она в Instagram.Жванецкому было 86 лет. В начале октября он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие. Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком по кранам.В студенческие годы начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин, а через некоторое время он пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему всесоюзную известность. Выступал писатель и самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.Жванецкий — автор более чем десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583390611.html
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583391957.html
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умер михаил жванецкий, михаил жванецкий

Умер Михаил Жванецкий

15:34 06.11.2020 (обновлено: 16:30 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовПисатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
Об этом сообщила Алла Пугачева.
"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", — написала она в Instagram.
Жванецкому было 86 лет. В начале октября он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги Жаркое лето [Читать зимой] в саду скульптур Одесского литературного музея - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
15:53Культура
В Мосгордуме призвали увековечить память о Жванецком
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком по кранам.
В студенческие годы начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин, а через некоторое время он пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.
За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему всесоюзную известность. Выступал писатель и самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.
Жванецкий — автор более чем десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
15:59Культура
Галкин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
 
КультураУмер Михаил ЖванецкийМихаил Жванецкий
 
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