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https://ria.ru/20201007/zhvanetskiy-1578706663.html
Михаил Жванецкий решил уйти со сцены
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:30
2020-10-07T23:58
олег сташкевич
культура
михаил жванецкий
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Писатель-сатирик <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_ZHvaneckijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Жванецкий</a> принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста <a href="http://ria.ru/person_oleg-stashkevich/" target="_blank" data-auto="true">Олег Сташкевич</a>."Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", - рассказал собеседник агентства.По словам Сташкевича, информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной. "За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась", - добавил он.Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий 6 марта отметил 86-летие. Он является народным артистом РФ, лауреатом премии президента России.
https://ria.ru/20190604/1555230201.html
Ну наконец-то, сколько можно несмешно шутить.
65
давно пора. столько гадостей наговорил о России и русских что уже в ад не примут.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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олег сташкевич, михаил жванецкий, общество

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

19:30 07.10.2020 (обновлено: 23:58 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич.
"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", - рассказал собеседник агентства.
По словам Сташкевича, информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной. "За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась", - добавил он.
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий 6 марта отметил 86-летие. Он является народным артистом РФ, лауреатом премии президента России.
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КультураОлег СташкевичМихаил ЖванецкийОбщество
 
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