https://ria.ru/20201007/zhvanetskiy-1578706663.html

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:30

2020-10-07T19:30

2020-10-07T23:58

олег сташкевич

культура

михаил жванецкий

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Писатель-сатирик <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_ZHvaneckijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Жванецкий</a> принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста <a href="http://ria.ru/person_oleg-stashkevich/" target="_blank" data-auto="true">Олег Сташкевич</a>."Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", - рассказал собеседник агентства.По словам Сташкевича, информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной. "За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась", - добавил он.Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий 6 марта отметил 86-летие. Он является народным артистом РФ, лауреатом премии президента России.

https://ria.ru/20190604/1555230201.html

Вячеслав Братчиков Ну наконец-то, сколько можно несмешно шутить. 65

itacsltd17 давно пора. столько гадостей наговорил о России и русских что уже в ад не примут. 35

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег сташкевич, михаил жванецкий, общество