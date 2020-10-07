https://ria.ru/20201007/zhvanetskiy-1578706663.html
Михаил Жванецкий решил уйти со сцены
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:30
2020-10-07T19:30
2020-10-07T23:58
олег сташкевич
культура
михаил жванецкий
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Писатель-сатирик <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_ZHvaneckijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Жванецкий</a> принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста <a href="http://ria.ru/person_oleg-stashkevich/" target="_blank" data-auto="true">Олег Сташкевич</a>."Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", - рассказал собеседник агентства.По словам Сташкевича, информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной. "За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась", - добавил он.Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий 6 марта отметил 86-летие. Он является народным артистом РФ, лауреатом премии президента России.
https://ria.ru/20190604/1555230201.html
Вячеслав Братчиков
Ну наконец-то, сколько можно несмешно шутить.
65
itacsltd17
давно пора. столько гадостей наговорил о России и русских что уже в ад не примут.
35
12
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег сташкевич, михаил жванецкий, общество
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич
.
"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", - рассказал собеседник агентства.
По словам Сташкевича, информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной. "За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась", - добавил он.
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий 6 марта отметил 86-летие. Он является народным артистом РФ, лауреатом премии президента России.